LIVE Noi informații MApN despre drona doborâtă la Buzău: Piloții ne-au raportat că e o amenințare de tip Shahed. Și avioanele italiene au tras, dar n-au atins ținta
România a doborât, în premieră, o dronă care a pătruns în teritoriul său aerian. Incidentul a avut loc vineri dimineață.
Drona a fost doborâtă în județul Buzău, în apropiere de localitatea Padina, într-o zonă nelocuită. Un pilot român de pe un F16 a reușit doborârea dronei, care a avut traiectoria Sulina-Brăila-Fetești-Buzău.
MApN vine cu noi informații despre doborârea dronei, într-o conferință de presă programata la ora 14:30. HotNews transmite live declarațiile.
Conferința de presă este sustinută de generalul Gheorghita Vlad, șeful statului major al Apararii, și de general de brigadă Gheorghe Maxim, locțiitorul comandantului Comandamentului Forțelor. Întrunit
- acțiunea de astăzi reușită a fost rezultatul colaborării forțelor aeriene române și italiene
- de la intrarea în spațiul național ținta a fost permanent însoțită
A trecut o oră si 20 de minute până a fost angajată ținta. De ce?
- Decizia a fost luată imediat după intrarea în spațiul național românesc. Decizia de angajare comportă mai multe acțiuni. Angajarea doar în zonele în care nu există un pericol. E mai importantă siguranța populației.
- Nu au fost îndeplinite condițiile tehnice și legale
- Avioanele italiene au tras, au angajat ținta și nu putem să estimăm de ce racheta nu a lovit ținta. Italienii au angajat ținta când s-au îndeplinit condițiile tehnice pentru angajarea acesteia, în așa fel încât pagubele să fie minime.
- La Vest de Dunăre, în Brăila.
Vizual puteți să aveți indicii dacă drona e rusească și dacă avea explozibil?
- Vizual piloții ne-au raportat că este o amenințare de tip Shahed.
- Nefiind o dronă de cercetare, de supraveghere, acest tip de dronă ar putea avea o încărcătură explozivă.
Traiectul a fost liniar?
- A fost liniar, de la intrarea în țară.
Ce s-a întâmplat cu racheta trasă de italieni?
- Avem două echipe de căutare la sol. Când finalizăm, vă punem la dispoziție informații.
- Raza de combatere a fost de maxim 25 de kilometri între cele două evenimente.
S-a deprins drona dintr-un roi și cine a luat decizia angajării?
- Situația în spațiul aerian a fost foarte complexă. Acțiunea de atac în zona Ucrainei, în zona Odessa a continuat până la ora 12.00. O dronă a deviat.
Nu știm dacă a provenit dintr-un grup de drone?
- Din surse deschise, tot ce declarăm ne poate pune în pericol operațiunile.
Nu a existat pericolul ca drona să prăbusească deasupra bazelor militare?
Negativ.
Pe deasupra centralei de la Cernavodă?
Nu.
Drona a trecut peste zone locuite. Nu a trecut pe deasupra zonelor urbane.
Puteți să ne dați detalii despre cei doi piloți români?
- Sunt minunați. Cel care a angajat drona e căpitan, cel care l-a asigurat e locotenent. Doi oameni care nu au mai mult de 28 de ani.