LIVE Noi informații MApN despre drona doborâtă la Buzău: Piloții ne-au raportat că e o amenințare de tip Shahed. Și avioanele italiene au tras, dar n-au atins ținta

România a doborât, în premieră, o dronă care a pătruns în teritoriul său aerian. Incidentul a avut loc vineri dimineață.

Drona a fost doborâtă în județul Buzău, în apropiere de localitatea Padina, într-o zonă nelocuită. Un pilot român de pe un F16 a reușit doborârea dronei, care a avut traiectoria Sulina-Brăila-Fetești-Buzău.

MApN vine cu noi informații despre doborârea dronei, într-o conferință de presă programata la ora 14:30. HotNews transmite live declarațiile.

Conferința de presă este sustinută de generalul Gheorghita Vlad, șeful statului major al Apararii, și de general de brigadă Gheorghe Maxim, locțiitorul comandantului Comandamentului Forțelor. Întrunit

acțiunea de astăzi reușită a fost rezultatul colaborării forțelor aeriene române și italiene

de la intrarea în spațiul național ținta a fost permanent însoțită

A trecut o oră si 20 de minute până a fost angajată ținta. De ce?

Decizia a fost luată imediat după intrarea în spațiul național românesc. Decizia de angajare comportă mai multe acțiuni. Angajarea doar în zonele în care nu există un pericol. E mai importantă siguranța populației.

Nu au fost îndeplinite condițiile tehnice și legale

Avioanele italiene au tras, au angajat ținta și nu putem să estimăm de ce racheta nu a lovit ținta. Italienii au angajat ținta când s-au îndeplinit condițiile tehnice pentru angajarea acesteia, în așa fel încât pagubele să fie minime.

La Vest de Dunăre, în Brăila.

Vizual puteți să aveți indicii dacă drona e rusească și dacă avea explozibil?

Vizual piloții ne-au raportat că este o amenințare de tip Shahed.

Nefiind o dronă de cercetare, de supraveghere, acest tip de dronă ar putea avea o încărcătură explozivă.

Traiectul a fost liniar?

A fost liniar, de la intrarea în țară.

Ce s-a întâmplat cu racheta trasă de italieni?

Avem două echipe de căutare la sol. Când finalizăm, vă punem la dispoziție informații.

Raza de combatere a fost de maxim 25 de kilometri între cele două evenimente.

S-a deprins drona dintr-un roi și cine a luat decizia angajării?

Situația în spațiul aerian a fost foarte complexă. Acțiunea de atac în zona Ucrainei, în zona Odessa a continuat până la ora 12.00. O dronă a deviat.

Nu știm dacă a provenit dintr-un grup de drone?

Din surse deschise, tot ce declarăm ne poate pune în pericol operațiunile.

Nu a existat pericolul ca drona să prăbusească deasupra bazelor militare?

Negativ.

Pe deasupra centralei de la Cernavodă?

Nu.

Drona a trecut peste zone locuite. Nu a trecut pe deasupra zonelor urbane.

Puteți să ne dați detalii despre cei doi piloți români?