O dronă a fost doborâtă în județul Buzău. Nicușor Dan: Zona era nelocuită / Toate informațiile în timp real

O dronă a fost doborâtă în județul Buzău, în apropiere de localitatea Padina, într-o zonă nelocuită. Un pilot român de pe un F16 a reușit doborârea dronei.

Drona a fost detectată la ora 09.39, la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina. Ea a pătruns în spațiul aerian național, pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău, potrivit MApN. La ora 11.02 drona a fost doborâtă.

Anunțul doborârii dronei a fost făcut de președintele Nicușor Dan, într-o scurtă declarație. „Am avut o dronă în spaţiul aerian, ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11:00, de către un pilot român de pe un F16. Important de subliniat că zona era nelocuită, ăsta e şi motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Acum sunt echipele instituţiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a spus președintele.

Incidentul vine la aproape două luni după ce o dronă rusească a căzut pe un bloc din Galati.

12:05

Prefectul judeţului Buzău, Leonard Dimian, a declarat că drona a fost doborâtă pe un câmp. „A picat într-o zonă agricolă, pe câmp undeva, într-o zonă nelocuită, între Padina şi Pogoanele. (…) A căzut pe un câmp, o zona nelocuită”, a declarat prefectul pentru Agerpres.

11:53

„Eforturile din ultima perioada dau roade”, a declarat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, într-o primă reacție după doborârea dronei.

11:42

Precizările Ministerului Apărării :

O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflată vineri, 24 iulie, în misiune de monitorizare și urmărie a unei drone intrată în spațiul aerian național, a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, la ora 09.39, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian național, pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situației.

La ora 11.02, aeronava F-16 a Forțelor Aeriene Române a angajat ținta și a doborât-o.

11:39

Mai multe alerte care semnalau pericolul căderii unor obiecte din spațiul aerian au fost emise în județele Buzău, Galați, Brăila.

Declarația președintelui Nicușor Dan despre doborârea dronei în județul Buzău :