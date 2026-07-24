O dronă a fost doborâtă în județul Buzău. Nicușor Dan: Zona era nelocuită / Toate informațiile în timp real
O dronă a fost doborâtă în județul Buzău, în apropiere de localitatea Padina, într-o zonă nelocuită. Un pilot român de pe un F16 a reușit doborârea dronei.
Drona a fost detectată la ora 09.39, la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina. Ea a pătruns în spațiul aerian național, pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău, potrivit MApN. La ora 11.02 drona a fost doborâtă.
Anunțul doborârii dronei a fost făcut de președintele Nicușor Dan, într-o scurtă declarație. „Am avut o dronă în spaţiul aerian, ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11:00, de către un pilot român de pe un F16. Important de subliniat că zona era nelocuită, ăsta e şi motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos. Acum sunt echipele instituţiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a spus președintele.
Incidentul vine la aproape două luni după ce o dronă rusească a căzut pe un bloc din Galati.
Prefectul judeţului Buzău, Leonard Dimian, a declarat că drona a fost doborâtă pe un câmp. „A picat într-o zonă agricolă, pe câmp undeva, într-o zonă nelocuită, între Padina şi Pogoanele. (…) A căzut pe un câmp, o zona nelocuită”, a declarat prefectul pentru Agerpres.
„Eforturile din ultima perioada dau roade”, a declarat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, într-o primă reacție după doborârea dronei.
Precizările Ministerului Apărării :
- O aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflată vineri, 24 iulie, în misiune de monitorizare și urmărie a unei drone intrată în spațiul aerian național, a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău.
- Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, la ora 09.39, o țintă aeriană la o distanță de aproximativ 20 km Est de Sulina, care a pătruns în spațiul aerian național, pe traiectul Sulina-Brăila-Fetești-Buzău.
- Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și două aeronave de luptă F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană, au decolat la ora 09.48, respectiv 10.56, pentru monitorizarea situației.
- La ora 11.02, aeronava F-16 a Forțelor Aeriene Române a angajat ținta și a doborât-o.
Mai multe alerte care semnalau pericolul căderii unor obiecte din spațiul aerian au fost emise în județele Buzău, Galați, Brăila.
Declarația președintelui Nicușor Dan despre doborârea dronei în județul Buzău :