Noi informații despre negocierile SUA – Iran: S-au făcut progrese dar rămân dezacorduri într-un domeniu

Steagul Iranului, la o manifestație împotriva războiului, în apropierea Casei Albe din Washington, DC, pe 7 aprilie 2026. FOTO: Mehmet Eser / Zuma Press / Profimedia

Iranul și Statele Unite au înregistrat progrese în eforturile lor de a ajunge la un acord cu medierea Pakistanului, dar, după ce a trecut peste jumătate din armistițiul de două săptămâni, persistă divergențe majore, inclusiv în ceea ce privește ambițiile nucleare ale Teheranului, a declarat joi un înalt oficial iranian, citat de Reuters.

„Vizita șefului armatei pakistaneze la Teheran a contribuit la reducerea diferențelor în anumite domenii, dar în domeniul nuclear persistă în continuare dezacorduri fundamentale… Au apărut mai multe speranțe pentru prelungirea armistițiului și organizarea unei a doua runde de negocieri”, a spus înaltul oficial.

„Soarta uraniului puternic îmbogățit al Iranului și durata restricțiilor nucleare impuse Iranului se numără printre problemele extrem de controversate pentru care nu s-a găsit încă o soluție”, a dezvăluit acesta.

Șeful armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, s-a dus la Teheran miercuri pentru a încerca să prevină o reîncepere a atacurilor după încheierea armstițiului. Pakistanul a găzduit prima rundă de negocieri de pace din acest război la sfârșitul săptămânii trecute.

Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe al Pakistanului a spus joi că nu s-au stabilit încă o dată pentru o a doua rundă de negocieri între SUA și Iran.

Iranul și Statele Unite nu au reușit la sfârșitul săptămânii trecute să ajungă la un acord privind încetarea războiului pe care președintele american Donald Trump l-a declanșat alături de Israel printr-un atac surpriză pe 28 februarie, provocând riposta iraniană asupra statelor din Golf și declanșând un conflict paralel în Liban.

Optimismul a crescut joi cu privire la posibilitatea ca războiul din Orientul Mijlociu să se apropie de final, în contextul în care un mediator pakistanez cheie se află la Teheran, iar administrația Donald Trump a dat speranțe privind un acord care să deschidă cruciala Strâmtoare Ormuz.