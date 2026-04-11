Noi informații despre starea lui Mojtaba Khamenei. Ce au spus trei surse din anturajul liderului iranian

Noul Lider Suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, se află încă în convalescență după rănile grave la față și la picioare suferite în urma atacului aerian care i-a ucis tatăl la începutul războiului, au declarat pentru Reuters trei persoane apropiate cercului său restrâns.

Khamenei a fost desfigurat în urma atacului asupra complexului Liderului Suprem din centrul Teheranului, și, de asemenea, a suferit leziuni grave la unul sau la ambele picioare, au afirmat toate cele trei surse pentru Reuters.

Liderul iranian în vârstă de 56 de ani se recuperează totuși după rănile suferite și rămâne lucid, potrivit persoanelor care au vorbit cu Reuters și au solicitat să nu li se dea numele.

Mojtaba Khamenei este implicat în decizii

Mojtaba Khamenei participă la întâlniri cu înalți oficiali prin intermediul conferințelor audio și este implicat în luarea deciziilor privind chestiuni majore, inclusiv războiul și negocierile cu Washingtonul, au spus două dintre surse.

Întrebarea dacă starea de sănătate a lui Khamenei îi permite să conducă afacerile statului vine în contextul în care sâmbătă sunt programate la Islamabad, capitala Pakistanului, negocierile de pace ale Iranului cu Statele Unite.

Relatările persoanelor apropiate cercului restrâns al lui Khamenei oferă cea mai detaliată descriere a stării liderului din ultimele săptămâni.

Locul unde se află Khamenei, starea sa de sănătate și capacitatea sa de a guverna rămân în mare parte un mister pentru public, nefiind publicată nicio fotografie, înregistrare video sau audio cu el de la atacul aerian și numirea sa ulterioară ca succesor al tatălui său, pe 8 martie.

Misiunea Iranului la Națiunile Unite nu a răspuns la întrebările Reuters privind gravitatea rănilor suferite de Khamenei sau motivul pentru care acesta nu a apărut încă în nicio imagine sau înregistrare.

Televiziunea de stat a spus că este „janbaz”

Khamenei a fost rănit pe 28 februarie, în prima zi a războiului declanșat de SUA și Israel, în atacul care l-a ucis pe tatăl și predecesorul său, ayatollahul Ali Khamenei, care se afla la putere din 1989. Soția, cumnatul și cumnata lui Mojtaba Khamenei s-au numărat printre ceilalți membri ai familiei sale uciși în atac.

Nu a existat nicio declarație oficială din partea Iranului cu privire la gravitatea rănilor suferite de Khamenei.

Cu toate acestea, un prezentator de știri de la televiziunea de stat l-a descris ca drept „janbaz”, un termen folosit pentru cei grav răniți în război, după ce a fost numit lider suprem.

Noile informații privind rănile lui Khamenei corespund cu o declarație făcută de secretarul american al apărării, Pete Hegseth, pe 13 martie, când a spus că Khamenei a fost „rănit și probabil desfigurat”.

O sursă familiarizată cu evaluările serviciilor de informații americane a declarat pentru Reuters că se crede că Khamenei și-a pierdut un picior.

Alex Vatanka, cercetător principal la Institutul pentru Orientul Mijlociu, a declarat că, indiferent de gravitatea rănilor sale, este puțin probabil ca noul lider, lipsit de experiență, să poată exercita puterea absolută așa cum o făcea tatăl său.

Deși este perceput ca reprezentând continuitatea, ar putea dura ani de zile până când va reuși să-și construiască același nivel de autoritate, a spus Vatanka.