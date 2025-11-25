Noi reguli de siguranță pentru jucăriile vândute în UE / Importuri de miliarde de euro din China

Parlamentul European a adoptat marți reguli care extind lista substanțelor interzise în jucării pentru a spori protecția sănătății copiilor, potrivit comunicatului de presă transmis de instituție, care a explicat că este vorba despre criterii esențiale care vor trebui îndeplinite înainte ca astfel de produse să fie puse pe piață, fie că sunt fabricate în UE sau nu.

„Prin noul regulament privind siguranța jucăriilor, Europa transmite un semnal clar: siguranța nu trebuie lăsată la voia întâmplării. Datorită unor orientări clare, cerințelor moderne de siguranță și unor dispoziții tranzitorii echitabile, companiile pot planifica și dezvolta responsabil – iar copiii se pot juca fără griji”, a declarat eurodeputatul german Marion Walsmann.

În comunicat, Parlamentul European menționează că în UE au fost importate jucării în valoare de 6,5 miliarde de euro în 2023, dintre care 80% au venit din China. Totodată, instituția a spus că jucăriile sunt produsul de consum care a înregistrat al doilea număr de notificări de pericol în sistemul de alertă rapidă al UE.

Statele membre și actorii din industrie vor avea o perioadă de tranziție de patru ani și jumătate pentru a implementa măsurile.

Noile prevederi

Interdicția care exista în cazul substanțelor cancerigene, mutagene și al substanțelor toxice pentru reproducere va fi extinsă pentru a acoperi și substanțele chimice deosebit de dăunătoare pentru copii perturbatorii endocrini, substanțele care dăunează sistemului respirator și substanțele chimice toxice pentru piele și alte organe, a precizat Parlamentul European.

Noile reguli interzic, de asemenea, substanțele perfluoroalchilate și polifluoroalchilate (PFAS), așa-numitele „substanțe chimice pentru totodeauna”, și cele mai periculoase tipuri de bisfenol. Totodată, parfumurile alergene vor fi interzise în jucăriile destinate copiilor sub 3 ani și în jucăriile concepute pentru a fi introduse în gură, mai notează instituția.

Înainte de a introduce o jucărie pe piața europeană, producătorii vor trebui să evalueze toate pericolele potențiale – chimice, fizice, mecanice și electrice. Vor trebui făcute teste și în ceea ce privește inflamabilitatea, igiena și radioactivitatea.

În plus, vor trebui luate în calcul vulnerabilitățile copiilor – de exemplu, producătorii vor trebui, acolo unde este cazul, să se asigure că jucăriile digitale nu prezintă riscuri pentru sănătatea mintală a copiilor, se mai arată în comunicat.

„Acest regulament este o victorie pentru toată lumea: consumatori, producători și viitorul copiilor noștri”, a mai declarat Walsmann.

