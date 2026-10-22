Noi reguli la Airbnb. Ce nu mai au voie gazdele să le ceară oaspeților înainte de plecare

Schimbările vin după ce platforma de închirieri a primit reclamații ani de zile din partea turiștilor, obligați să plătească unele taxe înainte de checkout.

Noile reguli implementate de Airbnb interzic gazdelor să le ceară oaspeților să efectueze sarcini care necesită efort semnificativ, cum ar fi spălarea vaselor sau schimbarea lenjeriei de pat, potrivit BBC.

Liniile directoare actualizate precizează că gazdele pot stabili acum șapte reguli standard ale casei și pot adăuga, de asemenea, alte solicitări „rezonabile”.

Airbnb precizează că oaspeților – care sunt obligați să plătească o taxă de curățenie – nu ar trebui să li se ceară să îndeplinească sarcini care sunt de obicei efectuate de o persoană de serviciu.

Conform noilor cerințe de pe site, proprietarii nu au, în general, dreptul să le ceară oaspeților sarcini care „necesită efort sau timp semnificativ sau care ar fi îndeplinite, de obicei, de o persoană de serviciu, inclusiv schimbarea lenjeriei de pat, scoaterea gunoiului din incintă sau spălarea și aranjarea vaselor”.

Noile reguli se vor aplica tuturor rezervărilor efectuate începând cu data de 20 noiembrie pe platforma de cazare.

Cum se vor aplica regulile și excepțiile

„Regulile casei îi ajută pe oaspeți să înțeleagă ce așteaptă gazdele, dar am aflat de la comunitatea noastră că acestea pot fi confuze, împovărătoare și greu de gestionat”, a declarat Airbnb pentru BBC. „Așadar, le-am reproiectat pentru a le face mai ușor de descoperit și mai clare de stabilit, alături de o nouă politică care asigură că solicitările rămân rezonabile, fără surprize.”

Compania a precizat însă că poate acorda excepții în anumite circumstanțe. De exemplu, oaspeților li se poate cere să-și limiteze timpul petrecut la duș dacă există restricții locale privind consumul de apă din cauza secetei.

În ceea ce privește aplicarea măsurilor, regulile unei proprietăți vor fi afișate oaspeților într-un mod mai vizibil de acum înainte și vor apărea în mesajele de reamintire a rezervării trimise oaspeților.

Contractele vor fi permise doar în circumstanțe limitate, inclusiv atunci când acest lucru este impus de lege sau de regulamentul asociației de proprietari.

Deși gazda nu va putea impune amenzi, aceasta își păstrează controlul asupra regulilor casei și a solicitărilor. Dacă solicitarea unei gazde nu respectă politicile Airbnb, problema va fi semnalată, iar proprietarul poate face apel dacă nu este de acord.

Modificările vin pe fondul în care oaspeții se plâng de ani de zile de sarcinile nerezonabile pe care sunt obligați să le îndeplinească înainte de plecare, mai ales că sunt nevoiți să plătească taxe de curățenie.

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