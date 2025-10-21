Noi reguli pentru șoferi. Care sunt normele tocmai adoptate de Parlamentul European. Termenul pentru implementarea în România

Parlamentul European (PE) a aprobat marți o actualizare a normelor privind permisele de conducere. Eurodeputații au votat introducerea unor dispoziții referitoare la șoferii începători, permisul digital și suspendarea permisului de conducere, potrivit unui comunicat al Legislativului comunitar.

Astfel, Parlamentul European a confirmat actualizarea normelor UE privind permisele de conducere, noile reguli vizând contribuția la siguranța rutieră și reducerea numărului de accidente, în condițiile în care accidentele cauzează anual aproape 20.000 de victime pe șoselele din țările blocului comunitar.

Noi cerințe privind instruirea șoferilor

Pentru a obține permisul de conducere, examenul va trebui să includă acum cunoștințe privind riscurile legate de unghiurile moarte, sistemele de asistență la conducere, deschiderea în siguranță a ușilor și riscurile legate de utilizarea telefonului.

Ca urmare a solicitărilor deputaților europeni, noile cerințe de formare și examinare vor pune un accent mai mare pe conștientizarea riscurilor la care sunt expuși pietonii, copiii, bicicliștii și alți utilizatori vulnerabili ai drumurilor.

Valabilitate și controale medicale

Permisele de conducere ar trebui să fie valabile timp de 15 ani pentru motociclete și autoturisme, cu posibilitatea ca statele membre să reducă perioada de valabilitate la 10 ani în cazul în care permisul de conducere este utilizat ca document național de identitate.

Permisele de conducere pentru camioane și autobuze vor fi valabile timp de cinci ani.

Țările UE pot reduce perioada de valabilitate pentru șoferii cu vârsta de 65 de ani sau mai mult, pentru a-i supune pe titulari unor controale medicale mai frecvente sau unor cursuri de perfecționare.

Înainte de a obține pentru prima dată permisul de conducere sau atunci când solicită reînnoirea acestuia, conducătorul auto trebuie să treacă un control medical, inclusiv teste de vedere și de sănătate cardiovasculară.

Țările UE pot opta să înlocuiască controlul medical pentru conducătorii auto de autoturisme sau motociclete cu formulare de autoevaluare sau alte sisteme de evaluare concepute la nivel național.

Conducătorii auto începători și cei cu însoțitor

Pentru prima dată, normele UE vor stabili o perioadă de probă de cel puțin doi ani pentru conducătorii auto fără experiență. Acești conducători auto vor fi supuși unor norme și sancțiuni mai stricte pentru conducerea sub influența alcoolului și pentru nefolosirea centurilor de siguranță sau a sistemelor de siguranță pentru copii.

În plus, tinerii de 17 ani vor putea obține permisul de conducere pentru autoturisme (categoria B), dar vor trebui să conducă însoțiți de un conducător auto cu experiență până la împlinirea vârstei de 18 ani.

Pentru a atenua deficitul de șoferi profesioniști, noile norme vor permite persoanelor în vârstă de 18 ani să obțină un permis de conducere pentru camioane (categoria C) și persoanelor în vârstă de 21 de ani să conducă autobuze (categoria D), cu condiția să dețină un certificat de competență profesională. În caz contrar, o persoană va trebui să aibă 21, respectiv 24 de ani pentru a conduce aceste vehicule.

Permisul de conducere digital

Conform noilor norme, permisul de conducere digital, accesibil pe telefonul mobil, va deveni treptat principalul format de permis în UE. Cu toate acestea, eurodeputații au garantat dreptul șoferilor de a solicita un permis fizic, care ar trebui eliberat fără întârzieri nejustificate și, în general, în termen de trei săptămâni.

Suspendarea permisului de conducere

Pentru a reduce conducerea imprudentă pe teritoriul unei alte țări din UE, retragerea, suspendarea sau restricționarea permisului de conducere va fi comunicată statului european care l-a eliberat, pentru a asigura aplicarea transfrontalieră a sancțiunilor.

Autoritățile naționale vor trebui să se informeze reciproc, fără întârzieri nejustificate, cu privire la deciziile privind suspendarea permisului de conducere în cazul celor mai grave infracțiuni rutiere, inclusiv conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, implicarea într-un accident rutier mortal sau depășirea excesivă a vitezei (de exemplu, conducerea cu 50 km/h peste limita de viteză).

„Un pas important în direcția îmbunătățirii siguranței rutiere”

Raportoarea PE pentru permisele de conducere, Jutta Paulus (din partea grupului Verzilor, Germania), a declarat: „Până în 2030, noua directivă europeană privind permisul de conducere va introduce un permis de conducere digital, oferind în același timp cetățenilor libertatea deplină de a alege între o aplicație și un card fizic. Educația rutieră va conține mai multe elemente pentru siguranța pietonilor și a cicliștilor. Voluntarii, cum ar fi pompierii și salvatorii, vor putea conduce mai ușor vehiculele de urgență, iar noile norme privind instruirea și recunoașterea vor face profesiile din domeniul transporturilor mai atractive și mai accesibile. Cetățenii din întreaga Europă vor beneficia în mod direct de aceste îmbunătățiri tangibile.”

Raportorul PE pentru suspendarea permiselor de conducere, Matteo Ricci (din partea grupului Social-Democraților, Italia), a subliniat: „Astăzi facem un pas important în direcția îmbunătățirii siguranței rutiere. Prin introducerea unor criterii mai clare și mai oportune pentru suspendarea permisului de conducere în caz de încălcări grave, se contribuie la protejarea nu numai a șoferilor responsabili, ci și a întregii comunități. Un sistem mai puternic și mai eficient de monitorizare și aplicare a legii va contribui la prevenirea accidentelor și la salvarea de vieți omenești.”

Pașii următori

Noile norme vor intra în vigoare în a 20-a zi de la publicarea lor în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Țările UE, inclusiv România, vor avea la dispoziție trei ani pentru a transpune aceste noi dispoziții în legislația națională și un an suplimentar pentru a se pregăti pentru punerea lor în aplicare.

Context

Normele revizuite ale UE privind permisele de conducere fac parte dintr-un pachet de măsuri privind siguranța rutieră prezentat de Comisie în martie 2023, care vizează îmbunătățirea siguranței tuturor utilizatorilor drumurilor și reducerea la zero a numărului de decese înregistrate în cadrul transportului rutier din UE până în 2050 („Viziunea zero”).

Femeie oprită în trafic de poliția rutieră, prezentând permisul de conducere. Imagine ilustrativă. FOTO: © Arne9001 | Dreamstime.com