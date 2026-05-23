Noi reguli pentru solicitanții de Green Card impuse de administrația Trump: străinii trebuie să plece din SUA

SUA au anunțat o nouă politică ce impune că majoritatea imigranților care doresc să aplice pentru Green Card să părăsească țara și să depună cererea la o ambasadă sau un consulat din străinătate, transmite BBC.

„De acum înainte, un străin care se află temporar în SUA şi doreşte Green Card trebuie să se întoarcă în ţara sa de origine pentru a aplica, cu excepţia cazurilor extraordinare”, a anunțat vineri Serviciul de Cetăţenie şi Imigrare al SUA (USCIS),

Măsura – parte a eforturilor administrației Trump de a reduce imigrația ilegală – închide o lacună care permitea cetăţenilor străini, inclusiv turişti, studenţi, să solicite un permis de şedere permanent american (Green Card) în timp ce se aflau în SUA.

Criticii politicii spun că sistemul permitea familiilor să rămână împreună pe parcursul îndelungatului proces de solicitare. Noua metodă ar putea, de asemenea, să îngreuneze sau să facă imposibilă întoarcerea imigranților care părăsesc țara în speranța de a obține Green Card.

„Atunci când străinii depun cererile din țara lor de origine, se reduce necesitatea de a-i identifica și expulza pe cei care decid să intre în ilegalitate și să rămână în SUA fără drept de ședere după ce li s-a refuzat rezidența”, a declarat USCIS, menționând că acest lucru face sistemul „mai echitabil și mai eficient”.

Nu este clar dacă cererile de Green Card în așteptare vor fi afectate.

În prezent, există peste un milion de imigranți legali care așteaptă aprobarea cererilor lor pentru Green Card, potrivit directorului de studii privind imigrația al Institutului Cato.

