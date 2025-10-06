Noi rute alternative de circulație în Piața Unirii

Urmare a evoluției rapide a lucrărilor de punere în siguranță a centrului Capitalei, prin refacerea din temelii a Planșeului Unirii, precum și ca o consecință firească a unui nou aviz emis recent de către Comisia Tehnică de Circulație din cadrul Primăriei Capitalei, Sectorul 4 al Municipiului București va extinde zona de lucru și în așa-numitul „travers adiacent Fântânii Centrale”, fapt ce determină și instituirea unor noi devieri temporare ale traficului rutier.

În aceste condiții, începând cu dimineața de luni, 6 octombrie a.c., nu se va mai putea circula în zona fântânii centrale din Piața Unirii, urmând ca șoferii să folosească rutele alternative stabilite de către specialiștii Comisiei Tehnice de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului București. Despre aceste noi trasee de urmat în următoarele 6 luni, a vorbit Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, în cadrul unei conferințe de presă.

„Evoluția rapidă a lucrărilor ne determină să acționăm în termeni de eficiență, atât din punct de vedere al costurilor, cât și a duratei de execuție. Și tocmai pentru că suntem într-o zonă centrală a orașului, este obligatoriu să fructificăm acest avantaj al timpului și să tragem cât de mult se poate, atâta timp cât vremea ne va mai permite să lucrăm”, a explicat primarul Sectorului 4.

Participanții la trafic vor putea folosi rutele alternative stabilite de către specialiștii Comisiei Tehnice de Circulație după cum urmează:

Dinspre Piața Alba Iulia – dreapta prin fața Magazinului Unirea, apoi stânga pe drumul provizoriu spre Parlament.

Dinspre Bulevardul Dimitrie Cantemir – înainte prin fața Magazinului Unirea și stânga pe drumul provizoriu, spre Parlament.

Dinspre Parlament – dreapta pe lângă Patriarhie către restaurantul Horoscop și tot înainte pe Splaiul Independenței sau pe Bulevardul Unirii către Sectorul 3

Edilul a prezentat și planul de lucru pe care constructorii îl vor aplica în perioada următoare, când vor începe forajele în zona fântânilor.

„Vom muta utilajele, pe care le-am avut până acum în parc, în zona Fântânilor și vom continua, în același ritm alert, munca pe care o derulăm deja de aproape 4 luni. Până acum, constructorii au lucrat la 3 din cele 4 etape ale proiectului. Astăzi, când vorbim, avem deja executați 161 de piloți forați din totalul de 254 de astfel de coloane de beton, pe care se va sprijini noul planșeu și care vor deveni parte integrantă a noii construcții. În total, muncitorii au intregrat până acum peste 650 de tone de armătură în piloții forați și peste 4.000 de metri cubi de beton turnat, ceea ce înseamnă că, în scurt timp, vom putea turna și prima secțiune a noului planșeu. Sunt convins că, dacă vom reuși să menținem acest ritm, vom reuși să încheiem lucrările de punere în siguranță a centrului Capitalei mai devreme decât a fost stabilit ințial”, a mai afirmat Daniel Băluță.

Primarul Sectorului 4 a făcut publice, în premieră, și informații legate de un alt proiect deosebit de important pentru transportul public al Capitalei.

„Pentru prima dată la nivelul Municipalității, reușim să punem la aceeași masă toate autoritățile cu atribuții legate de transportul public, pentru ca Piața Unirii să se transforme într-un nod intermodal de transport care să conecteze transportul public de suprafață cu cel din subteran. Mai exact, tramvaiul cu metroul, fix așa cum am arătat că se poate, la Eroii Revoluției. Așa cum probabil știți deja, PUZ-ul necesar conectării liniei de tramvai între Piața Unirii și Piața Sf. Gheorghe nu a trecut de Consiliul General și va fi refăcut, pentru că în varianta actuală, PUZ-ul nu reglementa complet transportul public din Piața Unirii. Vă mărturisesc că nici eu, personal, nu eram de acord cu acest PUZ, pentru că, spre exemplu, nu lua în calcul necesitatea construirii unui nou pasaj pietonal subteran care să facă legătura între stațiile de metrou Piața Unirii 1 și Piața Unirii 2, în condițiile în care se știe că actualul tunel face față cu greu transbordării călătorilor de la o stație la alta”, a dezvăluit edilul, mulțumind tuturor actorilor publici implicați în acest proiect.

Concret, dincolo de zona de coordonare a lucrărilor, Sectorul 4 va fi instituția care se va ocupa atât de proiectarea, cât și de execuția efectivă a acestora.

„Sectorul 4 va face studiul de fezabilitate pentru acest pasaj. Acesta este foarte important pentru noul PUZ al zonei care, odată ce va fi aprobat în Consiliul General, va fi punct de plecare pentru proiectul tehnic pe care tot noi, cei de la Sectorul 4, îl vom face. Practic, pe lângă refacerea Planșeului Unirii, Sectorul 4 își asumă atât realizarea noului pasaj pietonal subteran pentru metrou, însemnând studiu de fezabilitate, proiect tehnic și execuție efectivă, dar și interconectarea liniei de tramvai între stația Piața Sf. Gheorghe și Piața Unirii, constând în realizarea proiectului tehnic și execuția propriu-zisă.

Odată ce aceste investiții vor fi finalizate, tramvaiul și metroul vor fi conectate, după modelul care deja funcționează la Eroii Revoluției, prin scări, lifturi și escalatoare, astfel încât oamenii care ajung cu tramvaiul la Piața Unirii să poată ajunge la metrou, în subteran, chiar din refugiul stației de tramvai și invers.

Poate părea dificil, însă este clar că o astfel de facilitate va încuraja utilizarea transportului public, va crește gradul de siguranță al călătorilor în Piața Unirii și, nu în ultimul rând, va scurta timpii de deplasare dintr-o parte în alta a orașului. Nu inventăm apa caldă. Lucrurile pe care vi le-am spus mai devreme, noi, cei de la Sectorul 4, le-am făcut deja la Eroii Revoluției, unde am interconectat tramvaiul de la suprafață cu metroul din subteran, iar oamenii sunt foarte mulțumiți. De aceea, sunt convins că vom reuși să facem la fel și la Piața Unirii. Pentru asta, avem în continuare nevoie de sprijinul oamenilor care locuiesc în această zonă și cărora le mulțumesc, încă o dată, pentru răbdarea și pentru înțelegerea de care dau dovadă”, a mai declarat Daniel Băluță.

Articol susținut de Primăria Sectorului 4