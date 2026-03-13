Trump consideră că Putin „ajută puțin” Iranul, dar nu se arată deranjat

Donald Trump a declarat într-un interviu acordat postului Fox Radio, difuzat vineri, că este „posibil” ca președintele rus Vladimir Putin să „ajute puțin” Iranul, însă a lăsat să se înțeleagă că nu are nimic de obiectat în acest sens.

„Cred că este posibil să îi ajute puțin, da, îmi imaginez”, a spus președintele american, înainte de a continua: „Și probabil că el crede că noi ajutăm Ucraina, nu-i așa?” – relatează AFP.

„Ei o fac și noi o facem”, a adăugat Trump, pe un ton care sugera că nu este prea deranjat de sprijinul oferit de Rusia Teheranului.

Donald Trump și Vladimir Putin au avut luni o convorbire telefonică, ce a durat aproximativ o oră, în care au abordat războaiele din Iran și Ucraina.

Cu privire la apelul telefonic, Kremlin a precizat că a fost inițiat de Washington, pentru a „discuta o serie de chestiuni extrem de importante legate de evoluția actuală a situației internaționale”. Iar în cadrul discuției, Putin i-ar fi împărtășit omologului american „propunerile sale pentru o soluționare rapidă a războiului din Iran”.

De partea cealaltă, Donald Trump a detaliat că a avut „o conversaţie telefonică foarte bună” cu Vladimir Putin. De exemplu, despre războiul din Ucraina a spus că avut „o discuție pozitivă pe acest subiect”, chiar dacă – a ținut el să sublinieze – între Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski există o „ură imensă”. „Se pare că nu reușesc să se înțeleagă”, a spus Trump.

În același timp, Trump a adăugat că Putin „vrea să fie de ajutor” în conflictul din Iran. „Am spus: «Ai putea fi mai de ajutor dacă ai termina războiul dintre Ucraina și Rusia. Asta ar fi mai util»”, a declarat Trump reporterilor într-o conferință de presă la clubul său de golf din Florida.

Președintele Rusiei a fost primul lider străin care l-a felicitat pe Mojtaba Khamenei după ce acesta a fost ales ayatollah suprem al Iranului, după uciderea tatălui său Ali Khamenei. „Din partea mea, aș dori să confirm sprijinul nostru neclintit față de Teheran și solidaritatea cu prietenii iranieni. Rusia a fost și va rămâne un partener de încredere al Republicii Islamice”, i-a transmis Putin.

Rusia și Iranul au încheiat anul trecut un „parteneriat strategic”, care prevede inclusiv cooperarea în domeniul militar. Cu toate acestea, acordul nu include obligația de a interveni dacă una dintre țări este atacată.

Oficial, Rusia nu este implicată în actualul conflict din Orientul Mijlociu.

Moscova este însă un furnizor de arme pentru Iran, în timp ce Teheranul a livrat drone și rachete pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Moscova a condamnat atacurile SUA și ale Israelului asupra Iranului, dar a evitat să-l critice pe Donald Trump, ceea ce mulți analiști interpretează drept tentativă de a păstra un avantaj în negocierile cu Washingtonul în privința războiului în Ucraina.