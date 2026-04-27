Noi scumpiri masive în benzinării. Cât costă astăzi motorina și benzina

Benzinăriile din România au revenit pe un trend de scumpiri masive, după ce săptămâna trecută prețul carburanților scăzuse până la cele mai mici niveluri de la declanșarea războiului din Golf. Cel mai utilizat carburant din România, motorina standard, a ajuns din nou aproape de 9 lei pe litru în benzinăriile Petrom și chiar peste acest prag la alte stații de distribuție.

Astfel, la Petrom, un litru de diesel costă acum 8,98 lei, față de 8,6 lei la începutul săptămânii trecute. Prețul a ajuns la 9,07 lei la OMV și 9,22 lei la Rompetrol și Lukoil, potrivit informațiilor din aplicația Monitorul Prețurilor Carburanților.

Sortimentul premium de diesel costă 9,75 lei pe litru la Petrom, 9,99 lei la MOL și 10,04 lei la Lukoil și Rompetrol.

Benzina a ajuns și ea la 8,72 lei pe litru la Petrom, față de 8 lei, cât costa în urmă cu o săptămână. La OMV, litrul de benzină se poate cumpăra cu 8,83 lei, la Lukoil – 8,70 lei, iar la Rompetrol – 8,68 lei pe litru.

Chirițoiu: Pentru cei cu mașini de zeci de mii de euro aceste scumpiri nu contează

La începutul lunii aprilie, Guvernul României a declarat situație de criză pe piața carburanților și a redus accizele la benzină și motorină cu 30 de bani pe litru.

Luni, într-o conferință de profil, Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a criticat decizia Guvernului de a reduce acciza pentru toată lumea, precizând că există mulți șoferi cu mașini de zeci de mii de euro care și-ar fi putut permite scumpirea carburanților.

„Este foarte bine că prioritatea a fost sectorul transporturilor, după care s-a venit și cu măsura reducerii accizei, zic eu suboptimală, pentru că acesta e stilul nostru de care nu ne dezbărăm: încercăm să-i ajutăm pe toți, și pe cei înstăriți, și pe cei mai puțin înstăriți. Evident, sunt oameni pentru care creșterea prețului carburanților este foarte importantă, dacă a crescut cu 100 de lei un plin contează. În mod evident, sunt oameni în București pentru care o creștere de 100 de lei la un plin chiar nu are nicio importanță. Când ai mașini de zeci de mii de euro, când mai plătești 20 de euro în plus la un plin pentru foarte mulți nu are absolut nicio importanță”, a spus președintele Concurenței.

„Faptul că nu reușim să diferențiem între cei pentru care contează și care ar fi trebuit să fie ajutați și cei care se pot descurca e, cred, o slăbiciune a administrației noastre din care nu ieșim”, a continuat Chirițoiu, prezent la Forumul Energiei organizat de publicația Financial Intelligence.

El a arătat că un model de succes în acest sens sunt ajutoarele acordate pe piața de electricitate, care merg strict la consumatorii vulnerabili după liberalizarea pieței.