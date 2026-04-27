Chirițoiu: Reducerea accizei la carburanți pentru toți a fost o măsură suboptimală. Pentru cei cu mașini de zeci de mii de euro nu contează scumpirea plinului cu 100 de lei

Guvernul nu ar fi trebuit să reducă acciza la carburanți pentru toată lumea, ci doar pentru cei care au cu adevărat nevoie, spune Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței. Aceasta deoarece există în București foarte mulți șoferi cu mașini de zeci de mii de euro pentru care scumpirea cu 100 de lei a plinului de carburant nu are absolut nicio importanță.

„Este foarte bine că prioritatea a fost sectorul transporturilor, după care s-a venit și cu măsura reducerii accizei, zic eu suboptimală, pentru că acesta e stilul nostru de care nu ne dezbărăm: încercăm să-i ajutăm pe toți, și pe cei înstăriți, și pe cei mai puțin înstăriți. Evident sunt oameni pentru care creșterea prețului carburanților este foarte importantă, dacă a crescut cu 100 de lei un plin contează. În mod evident, sunt oameni în București pentru care o creștere de 100 de lei la un plin chiar nu are nicio importanță. Când ai mașini de zeci de mii de euro, când mai plătești 20 de euro în plus la un plin pentru foarte mulți nu are absolut nicio importanță”, a spus președintele Concurenței.

„Faptul că nu reușim să diferențiem între cei pentru care contează și care ar fi trebuit să fie ajutați și cei care se pot descurca e, cred, o slăbiciune a administrației noastre din care nu ieșim”, a continuat Chirițoiu, prezent la Forumul Energiei organizat de publicația Financial Intelligence.

El a arătat că un model de succes în acest sens sunt ajutoarele acordate pe piața de electricitate, care merg strict la consumatorii vulnerabili după liberalizarea pieței.

Carburanții din România sunt mai ieftini decât în alte țări din UE

„Probabil pentru o perioadă scurtă, suntem mai ieftini decât țările din vest. Noi eram obișnuiți ca prețurile fără taxe la motorină să fie la media UE, iar benzina la un preț cu 5% sub media UE. Acum suntem la 20% sub media UE, deci piața noastră este decuplată în bine de piețele europene”, a mai spus Chirițoiu.

În opinia sa, din păcate acesta este un fenomen trecător, întrucât piețele tind să se regleze, la fel ca apa în vasele comunicante.

La începutul lunii aprilie, Guvernul României a declarat situație de criză pe piața carburanților și a redus accizele la benzină și motorină cu 30 de bani pe litru.

Alte măsuri care au fost luate de autorități includ plafonarea marjei de profit a companiilor, reducerea componentei bio din benzină și interzicerea exporturilor de motorină și de țiței fără acceptul autorităților.