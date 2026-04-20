Prețul carburanților la pompă a ajuns la cele mai mici niveluri de la declanșarea războiului din Iran / De ce nu ar trebui să ne bucurăm încă

Prețurile din benzinăriile Petrom pe data de 20 aprilie 2026 / Foto: Florentina Cernat, HotNews

Prețul carburanților a scăzut semnificativ și a ajuns, luni dimineață, la valori foarte apropiate de cele dinaintea izbucnirii conflictului din Orientul Mijlociu. Benzina costă 8,07 lei, iar motorina a ajuns la 8,63 pe litru în principalul lanț de distribuție a carburanților din România.

Cotațiile petroliere sunt însă din nou în creștere, după ce SUA și Iran nu au ajuns la un acord în weekend privind deschiderea Strâmtorii Ormuz.

Un litru de benzină a ajuns să coste în stațiile Petrom 8,07 lei pe litru, preț care nu a mai fost atins din data de 4 martie, potrivit datelor HotNews.

În stațiile OMV, benzina standard se vinde cu 8,18 lei pe litru, iar, la MOL, Rompetrol și Lukoil, cu 8,28 lei pe litru, arată informațiile din aplicația Monitorul Prețurilor Carburanților, analizate de HotNews.

Motorina standard costă luni în benzinăriile Petrom 8,63 de lei pe litru, iar acest sortiment nu a mai fost atât de ieftin din data de 6 martie.

Un litru de diesel standard costă la 8,72 lei la OMV, iar în stațiile Lukoil, Rompetrol și MOL – 9,02 lei.

Strâmtoarea Ormuz a fost deschisă vineri, dar reînchisă o zi mai târziu

Cotațiile petroliere au crescut din nou luni dimineață pe plan mondial, după un weekend tensionat în Strâmtoarea Ormuz.

Petrolul de tip Brent, de referință pe piața europeană, a ajuns la 95 de dolari pe baril luni, după ce, vineri, scăzuse sub 90 de dolari, după anunțul Iranului că strâmtoarea a fost deschisă traficului maritim.

Între timp, însă, Iranul a anunțat sâmbătă că preia din nou „controlul strict” asupra strâmtorii Ormuz, ca reacție la continuarea blocadei americane asupra porturilor iraniene, iar Gărzile Revoluționare Islamice (IRGC) ale Iranului au anunțat că au blocat din nou strâmtoarea Ormuz începând de sâmbătă seară.

Guvernul României a redus accizele la carburanți

La începutul lunii aprilie, Guvernul României a declarat situație de criză pe piața carburanților și a redus accizele la benzină și motorină cu 30 de bani pe litru.

Alte măsuri care au fost luate de autorități includ plafonarea marjei de profit a companiilor, reducerea componentei bio din benzină și interzicerea exporturilor de motorină și de țiței fără acceptul autorităților.