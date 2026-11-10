Noi sesizări la adresa lui Russell Brand, după ce a fost condamnat la închisoare pentru viol și agresiune sexuală

Poliția din Londra verifică apelurile primite recent din partea cetățenilor pentru a stabili dacă acestea pot duce la noi acuzații penale împotriva lui Russell Brand.

Detectivul Andy Furphy, cel care a condus ancheta în cazul comediantului britanic, a declarat marți, în cadrul emisiunii BBC Breakfast, că Poliția Metropolitană „triază” apelurile primite de la cetățeni în urma condamnării și pronunțării sentinței acestuia, potrivit BBC.

El a spus că poliția a primit „mai multe sesizări în timpul procesului și după acesta”, precizând că ofițerii se află în „procesul de triere” a acestora și „analizează cu atenție informațiile primite, pentru a stabili dacă acestea indică un anumit comportament sau dacă ar putea constitui o infracțiune penală, așa că munca noastră nu s-a încheiat”.

Brand face deja obiectul unei anchete în legătură cu acuzații de viol formulate de încă două femei. El a fost audiat sub avertisment în legătură cu aceste acuzații.

Russell Brand a fost condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare, luni, în dosarul în care a fost găsit vinovat de violarea unei femei și de agresiuni sexuale asupra altor trei, între 2004 și 2009.

În motivarea sentinței, judecătorul Joel Bennathan l-a descris pe Brand drept un „prădător sexual” și i-a criticat „aroganța uluitoare”.

Cine este Russell Brand

Cândva unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din Marea Britanie și fostul soț al cântăreței americane Katy Perry, actorul a jucat în filme cunoscute precum „Get Him to the Greek” și „Arthur”.

Pe parcursul procesului, el a negat toate acuzațiile, susținând că incidentele fie au avut loc cu consimțământul părților implicate, fie au fost inventate sau reinterpretate.