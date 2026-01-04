„Noi stabilim condițiile. Trump va dicta pașii următori”. Detalii despre ce se va întâmpla în Venezuela de la un oficial de top

Intrarea podului frontalier Atanasio Girardot cu Venezuela este fotografiată în Cucuta, Columbia, pe 3 ianuarie 2026, după ce forțele americane l-au capturat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro. Credit line: Raul ARBOLEDA / AFP / Profimedia

Într-un interviu acordat CBS News sâmbătă seara, secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a lăudat trupele implicate în misiunea de capturare a lui Maduro și a dat detalii despre ce se va întâmpla în continuare în Venezuela.

„Am văzut ce are America mai bun, am văzut bărbați și femei care își dedică viața apărării țării noastre și îndeplinirii acestei misiuni”, a declarat el, sâmbătă seară, pentru postul de televiziune CBS News, partenerul american al BBC, după ce a vizitat baza militară Joint Base Andrews din Maryland. „Președintele Trump le-a dat o misiune clară, iar ei au dus-o la bun sfârșit”, a adăugat el.

Hegseth a subliniat că „decizia curajoasă” de a-l captura pe președintele venezuelean a fost luată în numele „libertății, securității și prosperității”, în ciuda sugestiilor anterioare ale lui Trump că interesele americane în domeniul petrolier au influențat această decizie.

„Noi stabilim condițiile”, a declarat secretarul apărării, referindu-se la ceea ce se va întâmpla în continuare în Venezuela. „Președintele Trump a dat dovadă de leadership american și va putea dicta pașii următori.”

Când a fost întrebat dacă Trump va obține aprobarea Congresului pentru următoarele măsuri privind Venezuela, Hegseth a răspuns: „Aceasta a fost o operațiune de aplicare a legii”, dar a adăugat că „vom menține Congresul implicat”.

„Ce se va întâmpla în continuare va fi în mâinile venezuelenilor, dar, în cele din urmă, America va beneficia din punct de vedere al securității și al prosperității, și credem că și poporul venezuelean va beneficia”, a spus el.

Hegseth l-a lăudat pe Trump ca fiind un „președinte al acțiunii” și a continuat spunând că „nu poți obține pacea în această lume periculoasă fără forță”. Secretarul Apărării a vorbit și despre „prosperitatea petrolieră” a Americii ca un alt factor al misiunii.

Donald Trump a spus, într-o conferință de presă, că „vom conduce Venezuela” pentru o perioadă de tranziție, lucru fără precedent. Invitat de presa din SUA să spună cum va face acest lucru, președintele Trump nu a dat detalii.

Duminică, Camera Constituțională a Curții Supreme a Venezuelei a decis ca vicepreședinta Delcy Rodriguez să preia funcția de președinte interimar al țării, în absența lui Nicolas Maduro.

Doctrina invocată de Trump pentru ca SUA să conducă în Venezuela

După capturarea președintelui venezuelean, președintele Statelor Unite a susținut că operațiunea din Venezuela servește direct priorităților sale „America First”.

Într-o conferință de presă, Trump a susținut că acțiunea demonstrează că „dominația americană în emisfera vestică nu va mai fi pusă niciodată sub semnul întrebării”.

Potrivit acestuia, intervenția se aliniază cu doctrina Monroe – formulată în secolul al XIX-lea de al cincilea președinte al SUA, James Monroe – despre care Trump afirmă că a ajuns să fie poreclită în bătaie de joc „Doctrina Donroe”.