Noi tensiuni în coaliție. PSD se opune proiectulul care interzice atribuirea de către primării a noi contracte de investiții: „Nu a primit avizul miniștrilor PSD”

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, susține o conferință de presă la sediul partidului din București, 28 mai 2025. Foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu

Forma actuală a proiectului de Ordonanță de Urgență care suspendă unele finanțări pentru proiecte din PNRR sau din „Anghel Saligny” nu a primit avizul miniștrilor PSD și trebuie să fie revizuită, transmite PSD într-un comunicat de presă.

Proiectul de OUG a fost introdus în primă lectură pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi, însă a fost amânat.

Social-democrații subliniază că actualele prevederi din proiect nu se bazează pe un acord între partidele aflate la guvernare și nu a primit avizul miniștrilor PSD. Printre obiectivele trasate de PSD la formarea coaliției de guvernare se numără continuarea investițiilor, mai ales a celor din programul național de investiții „Anghel Saligny”.

​„PSD consideră că actuala formă a proiectului de ordonanță de urgență care vizează suspendarea unor finanțări din PNRR trebuie revizuită deoarece este necesară o examinare obiectivă a proiectelor care sunt într-un stadiu avansat de execuție. Propunerea de ordonanță de urgență introdusă în primă lectură pe ordinea de zi a ședinței de guvern nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare și, prin urmare, nu a primit avizul miniștrilor PSD”, se precizează în comunicatul de presă.

Citește și Guvernul interzice atribuirea de către primării a noi contracte de investiții, cu câteva excepții

​PSD transmite că nu va susține decizii care nu sunt bazate pe consens și nu respectă acordul politic semnat la formarea coaliției.

De asemenea, potrivit comunicatului de presă, în ședinta pe care conducerea PSD o va avea luni, 18 august, va fi elaborat un pachet de propuneri pentru amendarea proiectului de OUG.

​​„PSD va ține cont de constrângerile bugetare, dar nu poate accepta ca investițiile avansate din PNRR să depindă de o decizie arbitrară a unui ministru. Este nevoie de criterii clare și obiective pentru a preveni blocajele nejustificate”, arată comunicatul partidului.

Ce prevede OUG

Programul național de investiții „Anghel Saligny”, Programul național de dezvoltare locală și Programul național de construcții vor fi limitate, potrivit unui proiect de act normativ discutat joi în primă lectură în Guvern. Acestea sunt programe de care beneficiau în special primăriile pentru drumuri, canalizare, infrastructura de gaze, școli și alte lucrări necesare comunităților locale.

În anul 2025, este interzisă „atribuirea de contracte de prestări de servicii, de execuție de lucrări, aferente proiectelor de investiții noi finanțate din fonduri publice, de către Compania Națională de Investiții”, se precizează în textul proiectului.

De asemenea, nu vor mai fi încheiate angajamente legate pentru proiecte de investiții nou finanțate prin Programul național de dezvoltare locală etapa I și etapa a II-a, Programul național de investiții ”Anghel Saligny” și Programul național de construcții de interes public sau social.