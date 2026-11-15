Noi tensiuni în Orientul Mijlociu: Iranul a atacat cu șase drone o bază militară din Bahrain. Ținta a fost un radar al SUA

Sirenele de alertă antirachetă au sunat de două ori în apropierea capitalei Manama, pentru prima dată în ultimele două luni.

Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran a revendicat duminică dimineață un nou atac asupra Bahrainului, potrivit The Guardian și Al Jazeera.

„Sistemul radar american de apărare aeriană de la baza de elicoptere Al-Riffa din Bahrain a fost vizat de șase drone aparținând Forței Aerospațiale a IRGC”, a anunțat televiziunea de stat iraniană, citată de agențiile internaționale.

Teheranul a precizat că lovitura reprezintă o ripostă la „acțiunile ostile ale Statelor Unite”.

Explozii lângă capitala Manama

Locuitorii capitalei Manama au auzit explozii puternice duminică dimineață, în jurul orei locale 04:00 și din nou la 06:30. Ministerul de Interne din Bahrain a activat de două ori sirenele de alertă și le-a cerut oamenilor să meargă în adăposturi.

Este pentru prima dată din septembrie încoace când autoritățile din Bahrain emit astfel de avertizări publice pentru populație.

Armata din Bahrain, stat care găzduiește Flota a 5-a a Marinei SUA, a anunțat că apărarea sa antiaeriană a interceptat și distrus dronele iraniene înainte ca acestea să își atingă țintele. Autoritățile de la Manama au acuzat Iranul de o „abordare ostilă sistematică”.

Al doilea atac în trei zile

Incidentul de duminică este al doilea atac iranian asupra Bahrainului în ultimele 48 de ore. Vineri, forțele iraniene au lansat alte două drone către un sistem radar american din aceeași țară, aparatele fiind doborâte de Comandamentul Central al SUA (CENTCOM).

Noile atacuri din Golful Persic pun sub semnul întrebării armistițiul fragil dintre Washington și Teheran, scrie The Guardian.

În ultimele săptămâni, forțele americane au lovit poziții ale Gardienilor Revoluției pe insula Qeshm, în Strâmtoarea Ormuz, și în portul Sirik, iar președintele Donald Trump menține o blocadă navală asupra porturilor iraniene.

Tot duminică dimineață, rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran, au lansat rachete balistice și drone asupra Arabiei Saudite. Ministerul saudit al Apărării a anunțat că a interceptat proiectilele în apropierea capitalei Riad și în estul țării.