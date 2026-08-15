Noi tensiuni la Ceuta. Peste 100 de migranți arestați sâmbătă, în timp ce încercau să intre în enclava spaniolă

Poliția marocană a arestat sâmbătă cel puțin 111 persoane care încercau să intre în enclava spaniolă Ceuta din nordul Africii, pe fondul intensificării măsurilor de securitate de ambele părți ale frontierei, după ce pe rețelele sociale au apărut apeluri pentru o nouă trecere în masă a migranților, relatează Reuters.

Aceste noi tentative de trecere a frontierei au loc la două săptămâni după ce peste 72.000 de migranți au luat cu asalt Ceuta, provocând tensiuni în cadrul Uniunii Europene și alimentând retorica anti-imigrație a partidelor de extremă dreapta din întreaga lume. Cel puțin 96 de persoane și-au pierdut viața în încercarea de a ajunge pe teritoriul european.

O sursă din cadrul Ministerului marocan de Interne a declarat pentru agenția Reuters că printre cei reținuți se numără 109 migranți din Africa subsahariană și doi cetățeni marocani, care au fost arestați în sau în apropiere de orașul marocan Fnideq, situat vizavi de Ceuta.

Potrivit agenției spaniole de presă EFE, poliția marocană a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa grupurile de migranți adunate pe dealuri, la aproximativ 3 km de graniță. Ulterior, și Reuters a văzut sute de polițiști, unii în echipament anti-revoltă, iar alții în civil, întorcându-se de pe dealurile din afara orașului Fnideq.

Agenția EFE și televiziunea publică spaniolă TVE au relatat că Ministerul marocan de Interne le-a ordonat jurnaliștilor lor să părăsească imediat Fnideq, fără a oferi vreo explicație.

Pază întărită în Ceuta

Între timp, în Ceuta, soldații spanioli păzeau sâmbătă supermarketurile, iar poliția patrula intens pe principalele străzi ale enclavei. Orașul e mai liniștit decât în zilele de după tentativa în masă de trecere a frontierei din 30 iulie.

De atunci, Madridul a instalat o barieră maritimă și a trimis peste 500 de polițiști suplimentari din Spania continentală, ridicând numărul total al forțelor de ordine din Ceuta la peste 1.600. Ministerul de Interne spaniol a declarat că întăririle vor rămâne în zonă atât timp cât va fi necesar.

„Vom continua să mobilizăm tot personalul necesar pentru a restabili normalitatea cât mai curând posibil și pentru a preveni repetarea unor evenimente precum cele din 30 iulie”, a declarat joi ministrul de interne Fernando Grande-Marlaska.

Potrivit lui, aproximativ 5.000 de migranți se aflau încă în Ceuta. Corespondenții Reuters relatează că au văzut sute de persoane adăpostindu-se de căldura toridă sub adăposturi improvizate din bambus, pe plaja urbană El Trampolin.

Dar ministrul spaniol a subliniat că migranților care au intrat ilegal nu li se va permite să rămână în enclavă, să călătorească în Spania continentală sau să obțină statut legal, cu excepția unor cazuri rare care implică o vulnerabilitate extremă. Cei care nu au dreptul de a rămâne vor fi returnați în Maroc, a precizat el.

Marocul intensifică verificările și controalele la graniță

La începutul acestei săptămâni, Rabatul a anunțat că monitorizează „distribuirea unor postări pe rețelele sociale și a unor mesaje de origine necunoscută”, care făceau apel la o trecere în masă a frontierei pe 15 august, avertizând că îi va urmări penal pe organizatori și participanți.

Iar martori ai agenției Reuters au observat măsuri de securitate întărite în apropierea frontierei, inclusiv dube de poliție echipate cu garduri din sârmă și puncte de control rutier. Presa locală a relatat despre măsuri similare în apropierea celeilalte enclave spaniole din Africa de Nord, Melilla.

De asemenea, autoritățile au împiedicat mai multe grupuri de persoane să urce în trenuri și autobuze spre nordul Marocului, în orașe precum Casablanca, Fez și Kenitra.

Cu toate acestea, conform martorilor citați de Reuters, unii migranți din Africa subsahariană ocoleau punctele de control de securitate, urmând trasee montane spre Fnideq.

Un martor a afirmat că școlile din Fnideq au fost transformate în spații de cazare pentru forțele de securitate dislocate în apropierea frontierei.