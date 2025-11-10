Noi verificări în cazul tinerei din Teleorman ucise de fostul soț. Procurorul general a trimis control la Parchetul sesizat de femeie în luna septembrie

Procurorul general, Alex Florența, a dispus un control la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, după ce tânăra de 25 de ani, mamă a trei copii, a fost ucisă de soț pe o stradă din comuna Beciu din județul Teleorman.

„Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dispus, în cursul dimineții de astăzi, 10 noiembrie 2025, efectuarea unui control tematic la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, ca urmare a omorului petrecut în comuna Beciu, județul Teleorman, în data de 8 noiembrie 2025”, a informat Ministerul Public.

Controlul cerut de Alex Florența vizează atât modul în care s-au desfășurat cercetările în dosarul penal privind infracțiunea de viol, cât și modul în care s-a derulat procedura în cazul ordinului provizoriu de protecție.

„Concluziile și măsurile dispuse vor fi aduse la cunoștința publicului”, a mai transmis Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Instanța din Turnu Măgurele a emis, la sfârșitul lunii septembrie, un ordin de protecție pentru șase luni pentru Mihaela, tânăra de 25 de ani, care ceruse această măsură împotriva soțului de care se despărțise.

În acest nou caz de femicid și Poliția Română a anunțat că face verificări luni dimineață la IPJ Teleorman.

Potrivit IPJ Teleorman, victima a fost înjunghiată mortal de partener în timp ce se afla cu copilul de trei ani pe o stradă din comuna Beciu. Tânara avea un ordin de protecție împotriva agresorului, pe care l-a reclamat pentru răpire și viol la sfârșitul lunii septembrie, în ziua în care instanța a emis ordinul de protecție, pe o perioadă de șase luni.

Primul ordin fusese emis de polițiști pe 22 septembrie. Poliția din Teleorman a mai transmis că Mihaela, ucisă chiar în ziua în care își serba onomastica, nu a dorit montarea unui sistem de monitorizare electronică în niciunul dintre cazuri.