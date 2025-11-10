Anchetă la IPJ Teleorman, după cazul femeii înjunghiate mortal de soțul ei pe stradă, reclamat anterior pentru abuz, anunță Poliția Română

Conducerea Poliţiei Române a anunţat că au loc verificări la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, în urma morţii femeii care a fost ucisă de soţul ei pe stradă, deşi exista un ordin de protecţie, iar aceasta şi familia ei sesizaseră, anterior, că bărbatul care a atacat-o încălcase restricţiile în repetate rânduri.

O tânără de 25 de ani, mamă a trei copii, a fost ucisă, sâmbătă, de soţ în faţa celui mai mic dintre ei, în localitatea Beciu, judeţul Teleorman. Crima vine în contextul în care, potrivit Snoop.ro, în medie la trei zile un bărbat încearcă să ucidă o femeie, iar în în primele șapte luni ale acestui an au fost 46 de cazuri în care femeile atacate au murit.

„Conducerea Poliţiei Române s-a deplasat la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman, împreună cu o echipă de poliţişti din cadrul IGPR, în vederea efectuării de verificări, cu privire la gestionarea situaţiei de către poliţişti, anterior comiterii infracţiunii de omor calificat. Echipa de verificare este formată din specialişti ai Direcţiei Control Intern, Direcţiei de Ordine Publică şi Unităţii Centrale de Analiză a informaţiilor. În funcţie de cele constatate, se vor lua măsurile legale care se impun”, a anunţat, luni dimineaţă, Centrul de Informare şi Relaţii Publice din cadrul Inspectorului General al Poliţiei Române, potrivit News.ro.

Controalele la IPJ Teleorman au loc în condiţiile în care femeia ucisă pe stradă de către soţul ei, de care se despărţise, obţinuse două ordine de protecţie, unul provizoriu emis de Poliţie şi unul pe termen lung, emis de instanţa de judecată, iar după emiterea acestora partenerul agresiv a continuat ameninţările şi chiar a fost reclamat că a răpit-o şi violat-o, fiind lăsat ulterior în libertate de către autorităţi.

Poliţiştii emiseseră, pe 22 septembrie, un ordin de protecţie provizoriu împotriva bărbatului de 42 de ani, iar patru zile mai târziu, în 26 septembrie Judecătoria Turnu Măgurele a emis ordin de protecţie pentru o perioadă de 6 luni.

Coform IPJ Teleorman, în ambele situații, victima nu a dorit montarea unui sistem de monitorizare electronică, ”în cauză polițiștii desfășurând activitățile specifice conform cadrului legal în vigoare”, scrie Agerpres.

Lăsat liber după ce femeia l-a reclamat

Chiar în ziua în care instanţa emitea ordinul de protecţie, femeia de 25 de ani a reclamat că soţul a luat-o cu forţa dintr-un parc din Turnu Măgurele, a băgat-o în autoturism, a dus-o în afara oraşului şi a violat-o. Cu toate acestea, autoritățile l-au lăsat liber.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol, lipsire de libertate în mod ilegal, încălcarea măsurilor stabilite prin ordinul de protecție și violență în familie.

„În urma cercetărilor efectuate împreună cu Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu-Măgurele, nu au rezultat date care să conducă la dispunerea unor măsuri preventive”, au transmis, duminică, oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Teleorman.

De asemenea, tot după emiterea ordinelor de protecţie, tatăl femeii a sesizat la 112, în repetate rânduri, ameninţări din partea ginerelui, însă acesta a fost sancţionat pe motiv că a sunat fără justificare la numărul de urgenţă, poliţiştii considerând că aspectele reclamate „nu se confirmă”.

Agresorul, în vârstă de 42 de ani, a fost identificat la domiciliul părinților săi, prezentând plăgi la nivelul mâinilor și al gâtului. Din cercetări s-a stabilit faptul că bărbatul s-ar fi autovătămat.

