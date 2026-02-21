Noii detalii despre cetățenii moldoveni recrutaţi de Rusia pentru a comite asasinate în Ucraina. Care erau principalele „ținte”

Inspectoratului General al Poliției Republicii Moldova, Poliţia ucraineană şi Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) au prezentat noi detalii privind reţinerea unor suspecți pe teritoriul Republicii Moldova într-un dosar care investighează planuri de asasinare a mai multor persoane publice din Ucraina, scrie Deschide.md.

În urma unei operațiuni speciale de amploare, cu denumirea de cod „Enigma 2.0”, desfășurată pe teritoriul ambelor state, a fost neutralizat un grup operativ de luptă al Rusiei.

Recompense de până la 100.000 de dolari pentru comiterea unui asasinat

Principalele „ținte” erau: jurnaliști și activiști civici ucraineni, șeful unei instituții strategice, precum și militari ai Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării, inclusiv luptători ai Legiunii Internaționale din cadrul GUR, conform Deschide.md, citată de Agerpres.

Pentru eliminarea potențialelor victime, suspecții elaborau diferite scenarii de atentat: de la împușcături „de la mică distanță” până la aruncarea în aer a mașinilor. Pentru comiterea crimelor, serviciile speciale ruse promiteau recompense de până la 100.000 de dolari, în funcție de statutul persoanei vizate.

Potrivit polițiștilor moldoveni, în urma acțiunilor comune au fost reținuți liderul grupării, un recidivist de 34 de ani din Republica Moldova, și trei persoane recrutate de el. Totodată, pe teritoriul Ucrainei au mai fost reținuți șapte bărbați cu vârste de 19-43 de ani, din Chișinău, Comrat, Orhei și din stângă a Nistrului. Aceștia au mai fost cercetați penal în Republica Moldova.

Liderul grupării, recutat dintr-o închisoare din Rusia

Ancheta a stabilit că principalul suspect a fost recrutat de serviciile speciale ruse în timp ce își ispășea pedeapsa pentru trafic de droguri într-o închisoare din Rusia. Ulterior, acesta a fost transferat în penitenciarele din Moldova, unde și-a executat sentința până în 2022, când a fost grațiat prin decret prezidențial.

Astfel, forțele de ordine au stabilit că pregătirile pentru asasinatele la comandă au început în decembrie 2025. În această primă etapă a schemei de pregătire a asasinatelor, prezumtivul lider al rețelei ar fi convins două persoane din R. Moldova să călătorească la Kiev pentru tatonarea terenului.

Acolo, cei doi bărbați recrutați și-au deghizat activitatea în rol de curieri ai unei companii de livrare de mâncare. În realitate, aceștia ar fi aflat informațiile solicitate despre persoanele ce ar fi urmat să fie ucise.

În a doua etapă, tot în decembrie 2025, principalul suspect ar fi primit de la superiorii grupării indicația să găsească persoane care pot folosi arme, ceea ce acesta ar și fi făcut: ar fi convins 11 persoane (identificate până acum) cu rol de asasini în Ucraina.

S-a stabilit că aceștia mențineau permanent legătura cu organizatorul, iar banii pentru pregătirea atentatelor erau primiți prin portofele criptografice și carduri bancare ale unor instituții financiare străine.

Potrivit datelor disponibile, serviciile speciale ruse intenționau să folosească asasinatele cu rezonanță pentru a răspândi panică și a destabiliza situația socio-politică din Ucraina.

Suspecții riscă pedeapsa cu închisoarea pe viață în Ucraina.

Operațiunea a fost desfășurată în comun cu Direcția SBU din regiunea Odesa și Inspectoratul Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova, sub coordonarea procesuală a Oficiului Procurorului General al Ucrainei, notează Deschide.md.