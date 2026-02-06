Noile criterii de risc fiscal, inactivare și dizolvare ale ANAF. „Dacă vorbești frumos, poate iei o amendă de 15.000 lei. Dacă nu, maximul de 200.000 lei”, spune un consultant

Modificările fiscale introduse anul trecut în decembrie și intrate în vigoare în 2026, luate în ideea de a curăța mediul de afaceri, pot să nască monștri birocratici, care vor afecta în egală măsură atât contribuabilii, cât și autoritatea fiscală, spune Mitel Spătaru, Tax Partner la Crowe România, într-un comunicat transmis vineri HotNews.ro

Dacă vorbim de un antreprenor mic sau mijlociu care își tratează firma ca pe propriul copil, suntem în situația în care „eu te-am făcut, dar te omoară ANAF”

ANAF va avea dreptul să dizolve din oficiu companiile care au devenit inactive, fiind o serie de termene

Condiționarea distribuirii dividendelor din profitul curent fără acoperirea pierderilor contabile se lasă cu amenzi. Dacă vorbești frumos cu ANAF, probabil poți să iei o amendă de 15.000 lei. Dacă nu, maximul de 200.000 lei

“Dacă vorbim de un antreprenor care își tratează firma ca pe propriul copil, suntem în situația în care „eu te-am făcut, dar te omoară ANAF”. Avem trei noi criterii de încadrare la risc fiscal. Cel referitor la utilizarea mijloacelor moderne de plată este firesc având în vedere statistica comunicată de autorități cu privire la numărul de companii care nu au un cont bancar, al doilea criteriu este legat de informații/fapte înscrise în cazierul fiscal, însă al treilea ne plasează cumva într-o zonă filosofică: avertizarea timpurie a capacității financiare de a achita obligațiile fiscale (solvabilitate)”, a declarat Mitel Spătaru, Tax Partner la Crowe România.

Mitel Spataru, Crowe România. Foto: arhiva personala

Astfel, se nasc următoarele întrebări: „Cum procedează ANAF legat de această avertizare timpurie? Procedează la o analiză internă financiară de solvabilitate pe baza datelor acordate de contribuabil? Asta înțeleg, se poate face. Dar ce înseamnă timpurie? De când anume în mod concret? Va fi contribuabilul notificat în prealabil sau, dimpotrivă, va fi pus în fața faptului împlinit?”

În opinia consultantului fiscal, au apărut două noi criterii de inactivitate:

1. nu există cont bancar/cont Trezorerie

2. nu au fost depuse situațiile financiare în termen de 5 luni de la termenul legal

Pentru nerespectare amenzile sunt de la 3.000 lei la 10.000 lei.

Dizolvarea din oficiu: ce termene trebuie urmărite

ANAF va avea dreptul să dizolve din oficiu companiile care au devenit inactive unde avem două reguli generale, arată Spătaru:

contribuabilii care nu se reactivează în termen de un an de la data inactivării de către ANAF

contribuabilii care și-au declarat inactivitatea temporară la ONRC, după expirarea termenului (3 ani) – dacă nu și-au reluat activitatea

Aceste reguli generale se aplică atât în situația în care ai obligații restante, cât și dacă nu ai.

Contribuabilii inactivați de către ANAF care nu au obligații fiscale restante, inactivi mai mult de 3 ani de la data intrării în vigoare a legii (18 decembrie 2025) și nu sunt subiectul unei sesizări penale, dacă nu se reactivează în 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii (17 ianuarie 2026), sunt dizolvați.

„Cei care sunt inactivați și nu au obligații fiscale, inactivi între 1-3 ani de la data intrării în vigoare a legii, au un termen de 90 de zile, respectiv 18 martie 2026. Contribuabilii care au fost declarați inactivi de către ANAF anterior intrării în vigoare a legii și care nu se reactivează în termen de un an (18 decembrie 2026), având obligații fiscale restante și nefiind formulate sesizări penale, vor fi și ei dizolvați”, a mai afirmat reprezentantul Crowe România.

Societățile care sunt declarate inactive de către ANAF și rămân inactive peste termenul legal se dizolvă în condițiile prevăzute de Legea societăților comerciale.

În cazul celor care sunt declarate inactive de către ANAF și nu au obligații restante, dacă în termen de 20 de zile nu se numește lichidator, se radiază din oficiu de către ONRC în condițiile prevăzute tot de legea societăților comerciale.

În cazul firmelor care sunt declarate inactive de către ANAF și au obligații restante, după înscrierea mențiunii de dizolvare, ONRC numește din oficiu lichidator care va deschide procedura insolvenței și va urmări inclusiv obligația de calculare, reținere și plată a impozitului pe venit din lichidare, atât pentru rezidenți, cât și pentru nerezidenți.

“Cum procedăm în situația în care societatea are înregistrate în situațiile financiare active precum clădiri, terenuri. Transferul către asociat presupune TVA. Ce se întâmplă cu impozitul pe profit dacă îți reglezi pozițiile din balanța contabilă? Cine face acest calcul și această analiză, ANAF unilateral fără implicarea contribuabilului? În mod firesc, atunci când se decide închiderea unei companii, există o analiză prealabilă efectuată de un contabil autorizat și validată de către un consultant fiscal, astfel încât să avem conformare”, spune Mitel Spătaru.

Conform legii, vor exista proceduri de publicare a listelor cu societățile afectate de aceste prevederi în Buletinul electronic al ONRC și se vor afișa pe site-urile ONRC și ANAF, urmând a vedea și procedurile de contestare. Protocolul trebuia să intre în vigoare în 30 de zile, dar termenul a trecut.

Nu se mai pot distribui dividende din profitul curent decât după acoperirea pierderilor contabile

Un alt lucru la care trebuie să fie atenți antreprenorii este legat de faptul că nu se mai pot distribui dividende din profitul curent decât după acoperirea pierderilor contabile reportate şi constituirea de rezerve (legale, statutare).

Se condiționează distribuirea dividendelor din profitul curent, atât trimestriale, cât și anuale, de reîntregirea activului net.

Nerespectarea obligației de reconstituire a activului net conform legii se sancționează cu amendă contravențională de la 10.000 lei – 200.000 lei.

„De reținut, în ceea ce privește cuantumul amenzilor, avem o derogare de la legislația privind contravențiile, atât în ceea ce privește cuantumul maxim, cât și referitor la imposibilitatea de a beneficia de reducerea acestora, respectiv nu mai poți să beneficiezi de jumătate din cuantum dacă plătești în 15 zile. Legat de cuantum, constatăm că ANAF are la dispoziție un interval foarte mare. Astfel, care vor fi criteriile după care se va ghida un inspector atunci când va aplica amenda? Dacă vorbești frumos poți să iei o amendă apropiată de intervalul minim, să zicem 15.000 lei, iar dacă nu, maximul de 200.000 lei?”, mai spune reprezentantul Crowe România.

O altă noutate fiscală a anului 2026 este legată de faptul că se instituie obligația capitalizării împrumuturilor/finanțărilor primite de la acționari/asociați pentru reîntregirea activului net în termen de 2 ani de la încheierea exercițiului financiar ulterior celui în care au fost constatate pierderi.

Nerespectarea obligației de capitalizare a împrumuturilor/finanțărilor se sancționează cu amendă contravențională de la 40.000 lei – 300.000 lei.

Regulile noi se aplică începând cu anul 2027, raportat la situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar care începe la 1 ianuarie 2025 sau ulterior.

„Și această prevedere trebuie tratată cu multă atenție de către contribuabili, din cauza faptului că pot să apară multe implicații, de la nerecunoasterea deductibilității dobânzilor aferente împrumuturilor capitalizate sau impozitare la sursă, dacă se decide și capitalizarea dobânzilor”, conchide Mitel Spătaru.