Noile criterii pentru funcția de șef de secție în spitale, anunțate de ministrul Sănătății. „Nu mai pot rămâne în funcții din inerție”

Șefii de secție din spitale, de laborator sau de serviciu medical vor semna contracte de administrare bazate pe indicatori de performanță clari, monitorizați anual, iar funcția nu va mai fi ocupată doar prin formalități, susține ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Într-un mesaj postat sâmbătă pe Facebook, Rogobete susține că legea va fi modificată astfel încât funcțiile de șefi de secție din spitale să nu mai fie ocupată doar prin formalități: „fiecare candidat va susține un examen real, fundamentat pe un proiect de dezvoltare a secției și a echipei medicale, cu indicatori concreți și obiective măsurabile”.

„Calitatea universitarǎ nu mai poate fi singura recomandare pentru a deveni șef de secție. Este o normalitate pe care trebuie să o readucem în spitale. (…) Eliminăm concursurile formale, unde se „recitau” două-trei articole de lege și introducem criterii minime, criterii de performanță și evaluare continuǎ. Știu că rezistența este mare, dar împreună putem să ne facem bine”, susține ministrul Sănătății.

„Mesajul meu este ferm: șefii de secție nu mai pot rămâne în funcții din inerție. Ei trebuie să fie lideri activi, profesioniști și responsabili”, adaugă el.