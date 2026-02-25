Noile telefoane Samsung Galaxy S26 vor fi lansate peste câteva ore: Specificațiile și prețurile noilor telefoane – Ce se știe până acum

Noua generație de telefoane Samsung Galaxy S26 va fi lansată oficial miercuri seara. Galaxy S26, Galaxy S26+ și Galaxy S26 Ultra vor fi prezentate în cadrul evenimentului oficial Unpacked ce va avea loc de la ora 20.00. Până atunci, însă, numeroase informații și zvonuri despre noile telefoane au apărut în spațiul online. Iata ce se știe până acum.

Toate detaliile oficiale despre noile telefoane din seria Samsung Galaxy S26 vor fi publicate odată cu evenimentul oficial ce va avea loc miercuri seara. Publicația Mashable a adunat, însă, toate datele și zvonurile disponibile până în prezent despre ce ne-am putea aștepta de la noile vârfuri de gamă Samsung.

Trebuie subliniat că acestea reprezintă un cumul de speculații, randări bazate pe scheme tehnice „scurse” din fabrici și zvonuri din rândul furnizorilor de componente. Prin urmare, informațiile de mai jos trebuie tratate cu prudență, designul și specificațiile finale putând suferi modificări până la evenimentul oficial Unpacked.

Schimbări minime de design. Un nou modul de camere foto

Mashable scrie că primele imagini apărute pe surse indică faptul că Samsung ar putea opera o modificare vizuală importantă la modelul Ultra. Dacă generațiile anterioare, S24 Ultra și S25 Ultra, au mizat pe lentile individuale care „răsareau” direct din spatele carcasei, pentru S26 Ultra se vehiculează adoptarea unui modul de camere unitar, similar cu cel de pe Galaxy Z Fold 7.

Această schimbare ar putea aduce o mică problemă de ergonomie, având în vedere că modul de camere va ieși mai pronunțat în evidență și e posibil ca telefonul să devină mai „instabil” atunci când este așezat pe o suprafață plană.

Pe de altă parte, surse din industrie spun că S26 Ultra va fi cel mai subțire telefon din această serie făcut de Samsung până acum, măsurând la muchie sub 8mm. S25 Ultra lansat în urmă cu un an avea o grosime la muchie de 8,2 mm, iar S24 Ultra din 2024 avea o grosime laterală de 8,6 mm.

În ceea ce privește culorile, se așteaptă o paletă conservatoare, cu nuanțe precum Alb sau Argintiu, Mov și Negru.

Procesoare diferite: Snapdragon vs. Exynos

La capitolul hardware, marea noutate ar putea fi procesorul Snapdragon 8 Elite Gen 5 (un cip rebranduit din Snapdragon 8 Elite 2, pe arhitectură de 3nm), însă mai multe surse din industrie spun că acesta va fi disponibil în Europa doar pe modelul de vârf, Galaxy S26 Ultra. .

Pentru celelalte două telefoane din gamă site-ul specializat în specificații GSM Arena, care adună informații din multiple surse online, susține că Samsung ar putea folosi procesoare proprii Exynos 2600, pe o arhitectură de 2nm. Cel puțin în Europa.

La prima vedere, dacă zvonurile se dovedesc a fi reale, pare a fi o regresie, după ce ani la rândul Samsung a folosit aceleași procesoare Snapdragon de vârf pe toate cele trei modele. În practică însă, testele efectuate până acum pe Exynos 2600 arată că acesta este foarte aproape de cel mai recent procesor Snapdragon Elite, ba chiar mai bun în anumite privințe.

Baterii mai mari? Viteze de încărcare mai rapide?

Unul dintre punctele slabe criticate la generațiile S24 și S25 este viteza de încărcare și densitatea bateriei. Pentru seria S26, zvonurile centralizate de Mashable indică utilizarea unei tehnologii de baterii „stivuite” (stacked battery), similară cu cea din mașinile electrice. Aceasta ar permite o capacitate mai mare în același volum fizic.

S26 Ultra ar putea primi astfel un acumulator de 5.500 mAh, o creștere de 10% față de standardul de 5.000 mAh menținut de ani de zile pe modelele anterioare. În schimb, viteza de încărcare ar putea rămâne plafonată la 45W, Samsung preferând să amâne trecerea la 60W pentru generația S27, prioritizând siguranța și longevitatea celulelor de acumulator.

GSM Arena, însă, centralizează alte informații din industrie și susține că S27 Ultra va avea o baterie de „doar” 5.000 mAh, precum și generațiile trecute, însă va trece de data aceasta la o viteză de încărcare de 60W pe fir și 25W încărcare wireless.

S26, în schimb, ar primi o baterie puțin mai mare (4.300 mAh vs 4.000 mAh pe generațiile trecute), iar modelul S26+, deși ar rămâne cu aceeași capacitate a bateriei (4.900 mAh) ar urma să primească și el încărcare wireless mai rapidă la 25W.

Spatele lui Samsung Galaxy S25 (foto Vlad Barza)

Camerele foto de pe Samsung Galaxy S26

Modelele de bază S26 și S26 Plus par să păstreze configurația clasică de 50MP (wide), 12MP (ultrawide) și 10MP (telephoto) – o rețetă neschimbată de la S22 încoac, scrie Mashable.

Pentru modelul Ultra, în schimb, se vehiculează că acesta ar putea primi un nou senzor principal de 200MP din seria ISOCELL, mult mai eficient în condiții de lumină slabă decât cel de pe S25 Ultra.

Alte surse spun însă că Samsung nu va schimba camerele nici pe vârful de gamă, ci doar va perfecționa anumite specificații ale camerelor deja folosite cu succes până acum.

Software și „Privacy Display”

Pe partea de software, S26 va debuta cel mai probabil cu One UI 8.5, bazat pe Android 16. Mashable scrie că interfața va trece printr-un proces de rebranding vizual similar cu limbajul vizual „Liquid Glass” de la Apple, care va aduce elemente de transparență și o estetică mai modernă.

O funcție inedită care a apărut pe surse, scrie publicația amintită, este „Privacy Display”. Aceasta ar fi o setare la nivel de sistem care permite ecranului să devină opac când este privit din unghiuri laterale, simulând efectul foliilor de protecție de tip „privacy”, dar fără a fi nevoie de un accesoriu fizic.

Prețurile – Cât vor costa telefoanele Samsung Galaxy S26

Deși costurile componentelor (în special memoria RAM) au crescut la nivel global, se pare că Samsung ar putea păstra prețurile la nivelul celor de anul trecut.

GSM Arena estimează, însă, că prețurile pentru zona Europei vor fi puțin mai mari. Spre exemplu, modelul cel mai mic, Galaxy S26 este estimat la 1.000 de euro, adică peste 5.000 de lei în condițiile în care anul trecut modelul S25 avea un preț de lansare de 4.500 de lei (circa 900 de euro). De menționat că aceeași sursă indică faptul că variantele de stocare pentru S26 vor începe de la 256 GB, față de 128GB la modelul precedent. Rămâne de văzut dacă informația va fi confirmată oficial.

S26+ ar urma să coste circa 1.270 de euro, adică circa 6.470 de lei, comparativ cu 5.700 anul trecut.

Vârful de gamă, modelul Samsung Galaxy S26 Ultra este estimat că va costa 1.470 de Euro, adică circa 7.490 de lei, comparativ cu 7.200 prețul de pornire de anul trecut.

Totuși, aceste cifre vehiculate ar putea să nu fie cele finale, iar informațiile oficiale pe care Samsung le va publica miercuri seara ar putea indica o altă structură de prețuri. Rămâne de văzut cât din informațiile apărute pe surse pe GSM Arena se vor confirma.

HotNews va publica toate detaliile despre seria Samsung Galaxy S26 odată cu evenimentul de lansare de miercuri seara.

Specificații posibile pentru seria Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 (Modelul de bază)

Ecran: 6.3-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X, refresh adaptiv 1-120Hz

6.3-inch FHD+ Dynamic AMOLED 2X, refresh adaptiv 1-120Hz Procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (octa-core, 3nm) / Exynos 2600 (deca-core, 2nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (octa-core, 3nm) / Exynos 2600 (deca-core, 2nm) Memorie RAM: 12 GB

12 GB Stocare: 256GB / 512GB

256GB / 512GB Baterie: 4.300 mAh (încărcare 25W)

4.300 mAh (încărcare 25W) Camere: 50MP (Principală), 12MP (Ultrawide), 10MP (Telephoto 3x)

50MP (Principală), 12MP (Ultrawide), 10MP (Telephoto 3x) Dimensiuni: 149,6 x 71,7 x 7,2 mm, 167 grame

Samsung Galaxy S26 Plus

Ecran: 6.7-inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X, refresh adaptiv 1-120Hz

6.7-inch QHD+ Dynamic AMOLED 2X, refresh adaptiv 1-120Hz Procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (octa-core, 3nm) / Exynos 2600 (deca-core, 2nm)

Snapdragon 8 Elite Gen 5 (octa-core, 3nm) / Exynos 2600 (deca-core, 2nm) Memorie RAM: 12 GB

12 GB Stocare: 256GB / 512GB

256GB / 512GB Baterie: 4.900 mAh (încărcare 45W), 25W încărcare wireless

4.900 mAh (încărcare 45W), 25W încărcare wireless Camere: 50MP (Principală), 12MP (Ultrawide), 10MP (Telephoto 3x)

50MP (Principală), 12MP (Ultrawide), 10MP (Telephoto 3x) Dimensiuni: 158,4 x 75,8 x 7,23mm, 190 grame

Samsung Galaxy S26 Ultra