„Nor de luptă”. Ce a spus directorul Airbus despre proiectul dezvoltat de Germania, Spania și Franța

Construirea unei industrii europene de apărare, în special în jurul unui viitor avion de luptă comun, este un „drum al crucii”, a declarat miercuri directorul general al Airbus, Guillaume Faury, îndemnând companiile industriale și guvernele europene să depună eforturi pentru o mai bună cooperare, potrivit AFP.

Industria europeană de apărare „este un drum al crucii, dar când reușim să lucrăm împreună, facem lucruri destul de bune”, a declarat miercuri Faury la France Inter.

Directorul consideră că programul de avioane de luptă SCAF, al cărui contractor principal este compania franceză Dassault și în care Airbus este implicat și în numele industriei germane și spaniole, „se va realiza”, el regretând totuși continuarea unei „dispute destul de semnificative” cu producătorul francez de avioane „cu privire la modul de realizare a dezvoltării avionului”.

„SCAF este un sistem de luptă care include un avion, drone, ceea ce se numește un nor de luptă, un sistem digital în care toate obiectele sunt conectate”, a reamintit el. „Modalitățile de cooperare pentru fiecare dintre acești piloni nu sunt încă stabilite”, a spus Faury.

În septembrie, directorul general al Dassault Aviation, Eric Trappier, a declarat că grupul francez era capabil să dezvolte „singur” acest avion de generația a șasea și a solicitat o revizuire a modului cum este împărțită conducerea proiectului între cele trei părți (Germania, Spania și Franța).

„Într-o cooperare, trebuie să se dezvolte ceva care să corespundă tuturor părților implicate în cooperare”, a răspuns Faury.

„Dacă un jucător spune că se face în condițiile lui sau deloc, acest lucru nu este foarte favorabil” unei astfel de colaborări, a subliniat el.

„Astăzi, ne aflăm într-o situație de conflict între două tipuri de viziuni (…). Trebuie însă să fim capabili să construim un avion care să răspundă nevoilor francezilor, dar și ale germanilor și spaniolilor”, a insistat el.