Nora lui Călin Georgescu lucrează la Hidroelectrica / Legăturile cu lumea politică și cu administrația de stat

Informația a fost confirmată oficial de Hidroelectrica la solicitarea HotNews.

Alexandra Roxana Georgescu (fostă Neagu) este căsătorită cu Cosmin Georgescu, fiul cel mare al fostului candidat la președinție Călin Georgescu. Ea este angajată la compania de stat Hidroelectrica, în funcția de referent de specialitate în cadrul Serviciului Infrastructuri Critice.

Contactată de HotNews, Alexandra Georgescu a afirmat că a fost angajată la Hidroelectrica în 2020, prin concurs. Nu a dorit să răspundă la nicio altă întrebare, afirmând că este „în timpul programului de lucru”. Întrebată dacă dorește să discute cu HotNews la o altă o oră, a răspuns: „nu știu”.

Călin Georgescu, candidatul care a schimbat polarizarea politicii din România prin succesul său, a avut multiple conexiuni cu elita sistemului comunist (cazul Malița) și are mai multe legături cu „establishmentul” actual, prin intermediul familiei sale apropiate, arată o documentare HotNews. Documentarea nu a vizat aspectele familiale, ci cele de conexiuni politice, de instituții de stat și de afaceri.

Trei exemple de afaceri:

Ionuț Pucheanu, primarul PSD al Galațiului la al treilea mandat, a fost nașul de cununie al lui Cosmin Georgescu, băiatul lui Călin Georgescu, la nunta pe care acesta a avut o cu Alexandra Roxana Neagu, conform lui Valeriu Nicolae, jurnalist și scriitor. Imagini din septembrie 2023 găsite de HotNews confirmă aceste informații. În aprilie 2024, la inițiativa lui Ionuț Pucheanu, Consiliul Local Galați a aprobat finanțarea cu 97.000 de lei a unui turneu de tenis feminin organizat, la sfârșitul lui mai 2024, de clubul lui Cosmin Georgescu, potrivit unui document al Consiliului Local dezvăluit de Valeriu Nicolae. Alexandra Georgescu, fina primarului, deține o firmă, NoPark System SRL, fondată în 2017 împreună cu actualul șef al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, conform datelor de pe Termene.ro. Ghiță s-a retras din firmă după doar câteva luni, cand a fost numit director general al companiei publice Nuclearelectrica. În 2020, compania de stat Nuclearelectrica a sponsorizat cu suma de 25.000 de lei clubul sportiv Tennis by the Lake, deținut de Cosmin Georgescu, potrivit unor date transmise de Nuclearelectrica la solicitarea HotNews.

Angajată la Hidroelectrica

Alexandra Georgescu este angajată ca referent de specialitate la Hidroelectrica, conform răspunsului instituției publice către HotNews.

Activitatea departamentului în care lucrează Alexandra Georgescu „vizează evaluarea și gestionarea riscurilor care pot afecta infrastructurile critice, implementarea măsurilor de protecție fizică și cibernetică, precum și elaborarea și aplicarea planurilor de continuitate operațională, în cooperare cu autoritățile competente”, afirmă Hidroelectrica în răspunsul transmis la solicitarea HotNews. Această structură se află în directa subordine a Directoratului companiei, potrivit organigramei.

Infrastructura critică reprezintă inclusiv baraje precum Vidraru, o amenajare hidroenergetică strategică administrată de Hidroelectrica. În ultimele luni, barajele din România au devenit subiectul unui val de controverse și teorii conspiraționiste, a scris Europa Liberă. O conspirație apărută în urma golirii controlate este că „francezii fură apa din Vidraru”.

Deversările controlate de la lacul Vidraru au creat probleme în alimentarea orașului Curtea de Argeș cu apă potabilă. Apa a devenit nepotabilă din cauza turbidității, iar în ianuarie a fost identificată și prezența unei bacterii, Clostridium Perfingens. O criză a apei a fost declanșată, în luna noiembrie, și în județul Prahova, în urma golirii controlate la barajul Paltinu, care este administrat de Apele Române, dar unde Hidroelectrica deține hidroagregate.

Cum răspunde Hidroelectrica la întrebările HotNews

Hidroelectrica spune că Alexandra Georgescu a fost angajată în companie în anul 2020, prin concurs, ocupând inițial funcția de consilier juridic la Departamentul Activități Corporative.

Hidroelectrica nu a dorit să ofere mai multe amănunte, afirmând că „Legea nr. 544/2001 nu obligă instituțiile publice să furnizeze detalii suplimentare privind parcursul profesional al angajaților, dincolo de informațiile strict necesare pentru asigurarea transparenței administrative”.

Legat de o presupusă relație de prietenie între Mihai Neagu, tatăl Alexandrei Georgescu, și Bogdan Badea, director al Hidroelectrica din 2017, a răspuns că întrebarea „depășește în mod evident cadrul Legii nr. 544/2001 și vizează aspecte ce țin exclusiv de viața privată”.

„Astfel de întrebări nu doar că nu privesc activitatea instituțională a SPEEH Hidroelectrica S.A., dar contravin flagrant principiilor de protecție a vieții private consacrate de Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) și de legislația națională”, a adăugat Hidroelectrica în răspunsul către HotNews.

Întrebați de ce Alexandra Georgescu nu a depus declarații de avere, reprezentanții Hidroelectrica au răspuns că „întrebarea dumneavoastră pornește de la o premisă eronată, respectiv aceea că orice angajat al unei companii cu capital majoritar de stat ar avea obligația de a depune și publica declarații de avere”.

Cine este Mihai Dan Neagu

Mihai Neagu, tatăl Alexandrei Roxana Georgescu, a fost preşedinte al PDL Giurgiu și a candidat la funcţia de senator la alegerile din 2012. A fost consilierul politicianului Vasile Blaga, fost europarlamentar PNL. „De la Vasile Blaga am învățat ce înseamnă seriozitatea și lucrul bine făcut, ce înseamnă să îți respecți promisiunile”, spunea Mihai Neagu într-un interviu acordat, cu mulți ani în urmă, publicației Opinia Giurgiuveanului. În aceeași publicație se precizează că a fost consilier în Consiliul General al Municipiului București.

Potrivit singurei declarații de avere identificate de HotNews, completată în 2015, Mihai Neagu a fost membru și președinte al Consiliului de Administrație al Companiei Naționale a Uraniului.

În perioada 2017 – 2024, Mihai Neagu a fost și consilierul lui Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclearelectrica, au declarat pentru HotNews surse din companie.

Nuclearelectrica și sponsorizarea clubului de tenis al fiului lui Călin Georgescu

Potrivit CV-ului, Cosmin Ghiță a fost absolvent al Bates College, unde a studiat politica economică și rusa. A beneficiat de un schimb de experiență la Nevskyi Institut, la Sankt- Petersburg, Rusia, în perioada august 2009- ianuarie 2010.

În perioada aprilie 2012 – martie 2015, Cosmin Ghiță a fost consilier pentru relații publice și guvernamentale la Chevron România. Iar între 2015 și 2017 a lucrat pentru fondul de investiții american Amerocap.

Avea 28 de ani când a fost numit șeful Nuclearelectrica. Din 2017 până în prezent, a deținut fără întrerupere această funcție.

În 2020, Nuclearelectrica a sponsorizat un club de tenis deținut de fiul lui Georgescu, informație confirmată de companie, în urmă cu un an, la solicitarea HotNews.

„Prin strategia de sponsorizare, SN Nuclearelectrica SA, în baza unei proceduri interne, a unui comitet de selecție și a aprobărilor corporative aferente ulterioare, a sponsorizat Asociația Club Sportiv Tennis by the Lake în anul 2020, cu suma de 25.000 lei, suma necesară pentru încălzirea terenului acoperit prin sistem termic, în perioada rece a anului, și mentenanța terenurilor de tenis”, a transmis atunci Nuclearelectrica, la solicitarea HotNews.

Clubul de tenis deținut de fiul lui Călin Georgescu se află în Herăstrău și a fost sponsorizat din bani publici și de companiile de stat Salrom și CEC Bank, a scris Context.

Turneu de tenis organizat de Cosmin Georgescu și sponsorizat de Primăria Galați

Alexandra și Cosmin Georgescu au fost cununați de Ionuț Pucheanu, primarul PSD al Galațiului, informația fiind făcută publică în premieră de Valeriu Nicolae, jurnalist, scriitor și activist pentru drepturile omului.

În decembrie 2024, înainte de anularea alegerilor prezidențiale, Pucheanu a evitat să răspundă clar, într-o declarație pentru HotNews, dacă independentul Călin Georgescu este un candidat pro-european sau nu și dacă ar recomanda votarea acestuia, subliniind că „e o luptă internă”, deși în final a spus că „și-ar face griji” dacă el iese președinte.

Potrivit documentului de pe site-ul Primăriei Galați, beneficiarul era Asociația Club Sportiv Tennis By The Lake. Costul eligibil al evenimentului era evaluat la 100.000 lei, din care municipalitatea din Galați asigura 84,5%.

Mihai Neagu, tatăl Alexandrei Georgescu, a absolvit Colegiul Național de Apărare, în 2006, cu un an înainte de Călin Georgescu, conform propriului CV. Informația a fost dezvăluită recent de Valeriu Nicolae.

HotNews a încercat să îl contacteze pe primarul PSD al Galațiului, Ionuț Pucheanu, însă acesta nu a răspuns la telefon și nici la mesaje.

Licitația câștigată de firma Alexandrei Georgescu

În martie 2017, Alexandra Georgescu (atunci Neagu) a înființat împreună cu Cosmin Ghiță firma NoPark System SRL, având ca obiect de activitate „intermedieri în comerțul cu produse diverse”. Administrator al firmei figurează tot Alexandra Georgescu.

Potrivit Termene.ro, Cosmin Ghiță a ieșit din firmă câteva luni mai târziu, în condițiile în care a fost numit șeful Nuclearelectrica. Sediul firmei este în Sectorul 4.

Este o firmă care funcționează pe pierdere încă de la înființare. Cifrele de afaceri sunt, în general, de ordinul câtorva mii de lei.

În martie 2019, a câștigat prin procedură de achiziție directă, organizată de Compania Municipală Parking București, un contract pentru închirierea a 12 dispozitive de blocare a parbrizelor vehiculelor parcate neregulamentar, cu prețul de 118.464 lei. Durata contractului a fost de 8 luni.

Potrivit unei descrieri a licitației de pe SEAP, „dispozitivul Barnacle blochează autovehiculul prin aplicarea unui echipament pe parbrizul masinii sțationate neregulamentar, fiind o alternativă nouă și ușoară la vechiul blocator de roți”.

În ianuarie 2019, o știre publicată pe Digi24, arăta că în Galaţi, „caracatiţele” de pe roţile maşinilor parcate ilegal vor fi înlocuite cu unele moderne, care se aplică pe parbriz. Potrivit sursei citate, autoritățile din Galați au decis să închirieze 12 caracatițe, timp 18 luni, cu 151.000 de lei.

Nu era specificat de la ce companie, însă a fost vorba despre aceleași sisteme pentru care firma NoPark System le-a ofertat pentru închiriere către Primăria Capitalei.

Politicieni de la PNL Sector 4 angajați la NoPark

HotNews a identificat, în baza CV-urilor și declarațiilor de avere, doi membri PNL Sector 4 care au lucrat la firma deținută de Alexandra Georgescu: Ionuţ Bogdan Grecia, lider PNL Sector 4 București, actual inspector-șef și fost director la Transelectrica, și George – Adrian Turmac, fost consilier PNL la Sectorul 4.

Bogdan Ionuț Grecia, actual inspector-şef în cadrul Transelectrica SA și prim-vicepreședinte al Biroului Politic PNL Sector 4, a fost condamnat penal, în decembrie 2024, pentru că a condus sub influența alcoolului, scria G4Media în ianuarie 2025. „Nu cunoșteam legislația”, a declarat Grecia pentru G4Media.ro.

Ionuţ Bogdan Grecia a fost de două ori și membru al Directoratului Transelectrica, în 2020 și 2021, arată declarațiile lui de avere. Ionuţ Bogdan Grecia este și preşedinte de sindicat al organizaţiei Energia pentru Viitor, afiliată recent la Federaţia Naţională a Sindicatelor din Electricitate „Univers” (FNSE Univers), scria ziarul Bursa în noiembrie 2024. Adică, ocupă o poziţie cheie de reprezentare a salariaţilor, dar, în acelaşi timp, deţine şi funcţii de conducere în cadrul companiei şi în zona politică.

Un raport al Curţii de Conturi a României, publicat în ziarul Bursa, arată că au fost identificate neconformităţi legate de numirea lui Grecia în funcţia de inspector-şef la Transelectrica SA. Raportul indică faptul că acesta nu ar fi îndeplinit cerinţele stabilite pentru această funcţie încă de la numirea sa în 2021.

Celălalt politician, George – Adrian Turmac, a lucrat la NoPark System din 2017, ocupând funcția de consilier vânzări. El era din 2016 consilier local sector 4. Începând cu 2020, a fost și consilier al directorului general de la STB, conform CV-ului său.