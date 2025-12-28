Ce indică stațiile de monitorizare a poluării după incendiul din Militari

Ministerul Mediului atenționează că norul de fum degajat în urma incendiului puternic izbucnit duminică la un depozit de materiale sanitare și mase plastice din Sectorul 6 al Capitalei se deplasează către est–sud-est, iar locuitorii din aceste zone sunt sfătuiţi să respecte mesajele RO-Alert emise de autorităţi şi să evite, pe cât posibil, să stea mult timp în aer liber. Potrivit autorităților, la acest moment, datele înregistrate de stațiile fixe din proximitatea incendiului nu indică depășiri semnificative ale valorilor de particule în suspensie.

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor informează, în contextul incendiului puternic izbucnit duminică la un depozit de materiale de pe Bulevardul Iuliu Maniu, din Sectorul 6 al Capitalei, că situaţia este monitorizată permanent prin reţeaua naţională de monitorizare a calităţii aerului şi prin structurile subordonate.

Potrivit sursei citate, incendiul se manifestă pe o suprafaţă de aproximativ 2.000 de metri pătraţi, la un depozit de materiale plastice, unde au ars instalaţii, centrale termice, ţevi şi fitinguri. Cauza incendiului nu este cunoscută la acest moment.

Conform informaţiilor transmise de comisarii de la Garda Naţională de Mediu aflaţi în teren, în spatele depozitului există un punct de stocare temporară a deşeurilor de biomasă aparţinând SC URBAN SA, iar pompierii coordonează intervenţia inclusiv în această zonă pentru prevenirea propagării incendiului.

„Calitatea aerului este monitorizată în timp real. Autolaboratorul mobil al Direcţiei Judeţene de Mediu Bucureşti din cadrul Agentia Nationala pentru Mediu si Arii Protejate – ANMAP a ajuns în teren, a fost amplasat într-o zonă rezidenţială din proximitatea amplasamentului incendiat, pe direcţia de deplasare a norului de fum, şi a început monitorizarea în timp real a calităţii aerului”, a transmis Garda de Mediu.

„La acest moment, datele înregistrate de staţiile fixe din proximitate nu indică depăşiri semnificative ale valorilor de particule în suspensie”, menţionează aceeaşi sursă.

Conform estimărilor specialiştilor de la Administratia Nationala de Meteorologie, circulaţia aerului este predominantă din sector vest–nord-vest, cu rafale de vânt care pot atinge 50–60 km/h, iar norul de fum este estimat să se deplaseze către est–sud-est. În acest context, populaţia din zonele aflate pe direcţia de deplasare a norului de fum este rugată să respecte mesajele RO-ALERT emise de autorităţi şi să evite, pe cât posibil, expunerea prelungită în aer liber.



Imediat ce incendiul va fi lichidat şi intervenţia va fi finalizată, comisarii Gărzii Naţionale de Mediu vor demara procedura de inspecţie pentru a dispune măsurile legale care se impun.