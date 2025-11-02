Norvegia a descoperit că autobuzele electrice produse de chinezii de la Yutong pot fi oprite de la distanță. Bucureștiul cumpără troleibuze de la aceeași companie

Ruter, compania de transport public din Oslo, a testat în secret siguranța propriilor autobuze electrice din China. Concluzia este că acestea pot fi pornite și oprite de la distanță de către producătorul chinez Yutong, relatează NRK, radiodifuzorul public al Norvegiei, citând cotidianul Aftenposten.

Informația a apărut la câteva luni după ce primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că a semnat un contract pentru livrarea a 22 de troleibuze noi de la Yutong, cu o lungime de 12 metri și o capacitate de transport de minimum 93 de pasageri;

Trebuia precizat însă că tehnologiile folosite de autobuzele electrice și troleibuze sunt diferite, și că aspectele semnalate în Norvegia nu sunt neapărat valabile și pentru mijloacele de transport în comun ce vor fi date în funcțiune în București.

Compania de transport public din Oslo a notificat Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor al Norvegiei cu privire la constatări. Potrivit Aftenposten, testul a fost efectuat în această vară, când două dintre autobuzele companiei de transport public din Oslo au fost transportate pentru testare la Sandvika, principalul hub de transporturi din apropierea capitalei norvegiene.

Unul dintre ele era un autobuz electric fabricat în Europa. Celălalt era un autobuz electric de la compania chineză Yutong. Ruter a demontat autobuzele și le-a examinat într-o cameră unde semnalele erau izolate. Acolo au descoperit că autobuzele electrice chinezești pot fi preluate de la distanță de producător.

Potrivit companiei de transport public, producătorul are acces remote pe fiecare autobuz în parte la funcționalitatea de actualizare a software-ului, cea de diagnosticare, și la sistemul de control al bateriei și al alimentării cu energie electrică.

„Așadar, autobuzul ar putea fi, teoretic, oprit sau făcut inutilizabil de către producător”, a declarat compania într-un comunicat.

Autobuzele electrice de la Yutong stârnesc îngrijorare în Norvegia

„Am informat autoritățile naționale și locale și colaborăm pentru a stabili cerințe clare de securitate cibernetică în viitoarele achiziții”, a declarat Bernt Reitan Jenssen, directorul general al Ruter. El consideră că expertiza necesară este la un nivel tehnologic atât de avansat încât ar fi prea complicat pentru compania de transport public sau autoritățile locale să se ocupe singure de această problemă.

„Trebuie să implicăm toate autoritățile competente care se ocupă de securitatea cibernetică, să își unească forțele și să ne bazăm pe expertiza de vârf. Poate nu doar la nivel național, ci și la nivel internațional”, a subliniat el.

Jon-Ivar Nygard, ministrul norvegian al transporturilor, a declarat că autoritățile vor efectua evaluări amănunțite ale riscurilor asociate cu transportul de autobuze din țări cu care Norvegia nu are cooperare în domeniul politicilor de securitate.

„Lucrăm la acest aspect în prezent. Împreună cu actori precum Ruter și alții implicați în transportul public, vom asigura că acest sector este mai puțin expus riscurilor”, a afirmat acesta, adăugând că există reglementări care impun companiilor să efectueze evaluări ale riscurilor la achiziții. Și Ruter a făcut același lucru.

Peste 1.000 de autobuze electrice chinezești circulă în Norvegia

Jenssen a mai spus că există o probabilitate redusă ca furnizorii să oprească autobuzele fiindcă nimeni nu ar avea nimic de câștigat într-o astfel de situație. „Dar asta nu înseamnă că nu ar trebui să o luăm foarte în serios”, a subliniat directorul general al companiei de transport public din Oslo.

El a subliniat de asemenea faptul că autobuzele nu pot fi controlate propriu-zis de la distanță în timp ce sunt în funcțiune, ci doar pornite sau oprite, dacă cineva preia controlul asupra lor.

Un studiu realizat la începutul acestei toamne de Administrației Drumurilor Publice din Norvegia, a arătat că în țară sunt înmatriculate aproximativ 1.350 de autobuze chinezești. Aproximativ 850 dintre acestea sunt marca Yutong.

La momentul respectiv, un expert norvegian în securitate a tras un semnal de alarmă cu privire la ceea ce radiodifuzorul public NRK descrie drept „naivitatea norvegiană”.

„Nu pot înțelege de ce politicienii refuză să asculte avertismentele anuale repetate ale autorităților de securitate”, declara după publicarea raportului Stale Ulriksen de la Academia Navală Norvegiană.

Primăria București cumpără troleibuze chinezești

În iunie 2025, Primăria Capitalei a anunțat semnarea contractului pentru achiziția a 22 de troleibuze Yutong, prin intermediul fondurilor europene din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), scrie greencommunity.ro

Contractul, în valoare de 70,4 milioane de lei (fără TVA), a fost atribuit companiei Anadolu Automobil Rom SRL, reprezentant oficial Yutong în România.

Troleibuzele, cu o lungime de 12 metri și o capacitate de peste 90 de pasageri, sunt dotate cu:

autonomie de minimum 20 km, datorită unui sistem de stocare a energiei electrice (SRSEE),

aer condiționat,

motor sincron trifazat cu rotor în scurtcircuit, acționat cu invertor și controlat de un sistem cu microprocesor, pentru performanță și eficiență energetică,

rețea de comunicație digitală CAN pentru monitorizarea sistemelor,

garanție completă de 6 ani.

Primele unități ar urma să fie livrate în lunile aprilie-mai 2026.