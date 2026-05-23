Norvegia a intrat în anul „apărării totale”: „Decenii am avut luxul de a ne dedica resursele pentru altele”

Războiul este de acum o posibilitate, o spune chiar prim-ministrul unei țări vecine cu Rusia, potrivit AFP, care subliniază că Norvegia trece la „apărare totală”, pregătindu-și populația pentru cel mai rău scenariu.

În discursul său de Anul Nou, prim-ministrul Jonas Gahr Støre i-a avertizat pe concetățenii săi că „războiul ar putea reveni în Norvegia”.

Anul 2026 a fost declarat anul „apărării totale”, concept care vizează pregătirea tuturor verigilor societății – armată, administrații, întreprinderi… – pentru o criză majoră sau un război.

Adăposturile sunt suficiente pentru jumătate din populație

Săpat sub un parc liniștit, adăpostul antiaerian din St. Hanshaugen, unul dintre cele mai mari din Oslo, va găzdui 1.100 de persoane în spatele ușilor sale grele de metal, dacă va veni ziua aceea.

Adăpostul Hanshaugen, cel mai mare din Oslo: Jonathan KLEIN / AFP / Profimedia

Aerul este rece, lumina palidă, toaletele rudimentare: adăpostul nu seamănă deloc cu un hotel de trei stele, dar este conceput pentru a proteja împotriva eventualelor bombardamente și amenințări NRBC (nucleare, radiologice, biologice sau chimice).

„ Astăzi, avem aproximativ 18.600 de adăposturi, suficiente pentru a acoperi aproape 50% din populația” țării (5,6 milioane de locuitori), a explicat pentru France Press Øistein Knudsen, șeful Apărării Civile norvegiene.

„Multe dintre ele trebuie modernizate: au fost construite în timpul Războiului Rece, sunt umede, vechi…”, a adăugat el.

Ucrainenii le spun cum să protejeze populația de drone

Membru al NATO, regatul scandinav dorește să reinstituie obligația de a dota noile clădiri mari cu adăposturi antiaeriene, o cerință care fusese eliminată în 1998, un „beneficiu al păcii” generat de destrămarea URSS.

Ideea nu este de a construi adăposturi costisitoare, ci de a oferi o protecție minimă împotriva amenințărilor precum dronele, acum omniprezente pe câmpurile de luptă.

„Colegii mei ucraineni duc un război existențial pe propriul teritoriu și, cu toate acestea, găsesc încă timp să-și împărtășească experiențele”, subliniază Øistein Knudsen.

Oistein Knudsen, șeful apărării civile norvegiene. Foto: Jonathan KLEIN / AFP / Profimedia

„Simplul fapt de a-i asculta povestind ce trăiesc, atacurile împotriva populației civile, ce înseamnă să acționezi ca forță de apărare civilă în timp de război, aceste experiențe sunt de neprețuit”, a adăugat el.

Construirea de adăposturi este una dintre cele 100 de propuneri formulate anul trecut de autorități într-o Carte albă.

„Decenii am avut luxul de a ne dedica resursele pentru altele”

Guvernul dorește, de asemenea, să crească cu 50%, până la 12.000 de bărbați și femei, efectivele Apărării Civile, să oblige toate comunele să se doteze cu un „consiliu local de pregătire” sau să crească la 50% rata de autosuficiență alimentară până în 2030.

De asemenea, gospodăriile sunt invitate să stocheze provizii suficiente pentru șapte zile.

„Timp de multe decenii, în Norvegia, ne-am permis luxul de a ne dedica resursele pentru altele”, spune Kristine Kallset, secretar de stat la Ministerul Justiției și Securității Publice.

„Dar de când situația de securitate s-a deteriorat, am înțeles că există o serie de măsuri de luat pentru a ne asigura că pregătirea noastră include și războiul în cel mai pesimist scenariu”, a subliniat ea.

„Pe drumul cel bun în ceea ce privește pregătirile, dar…”

„Tabloul actual al amenințărilor, fie că este vorba de criza climatică, de rivalitatea dintre marile puteri, de războiul din Ucraina, de Orientul Mijlociu sau de pandemii, este mult mai interdisciplinar decât acum 20 de ani”, afirmă Jarle Løwe Sørensen, specialist în gestionarea crizelor la Universitatea din Norvegia de Sud.

„Suntem pe drumul cel bun în ceea ce privește pregătirile (…) dar există mecanisme birocratice, juridice și organizaționale care adesea împiedică buna funcționare a sistemului și nu permit ca totul să se potrivească într-un mod cu adevărat optim”, afirmă el.

Zonele de responsabilitate ale poliției, pompierilor, serviciilor de sănătate sau chiar ale Gărzii Naționale nu coincid întotdeauna.

„Am un radio, apă, tot ce recomandă autoritățile”

Pe străzile din Oslo, gradul de conștientizare e diferit. „Nu mă gândesc la asta în viața de zi cu zi, dar am micul meu kit de urgență”, mărturisește Øystein Ringen Vatnedalen, un antreprenor în vârstă de 51 de ani.

„Am pus deoparte niște bani cash, m-am gândit la câteva scenarii – unde m-aș duce, de cine m-aș ocupa – și am un radio, apă, tot ce recomandă autoritățile”

Käthe Hermstad, consultantă în dezvoltare durabilă în vârstă de 48 de ani, nu a făcut pregătiri speciale. „Cel mai important lucru este să ai o rețea și o comunitate în jurul tău” pentru a vă ajuta reciproc.

Oameni pe stradă în Oslo: Michal Jerzy | Dreamstime.com

Potrivit unui studiu al Apărării Civile, 37% dintre norvegieni spun că și-au consolidat pregătirile în cursul anului trecut, dar doar 21% se tem de un război pe teritoriul național în următorii cinci ani.

167 miliarde de dolari pentru apărare într-un deceniu

În martie, Norvegia a anunțat că va majora cheltuielile pentru apărare cu încă 115 miliarde de coroane (12 miliarde de dolari) până în 2036. Acestea se adaugă planului anunțat anterior de a cheltui 1,62 trilioane de coroane (167 miliarde de dolari) pentru apărare între 2025 și 2036, potrivit Reuters.

Norvegia, la fel ca alți membri NATO, își mărește cheltuielile pentru apărare ca urmare a războiului și sub presiunea președintelui american Donald Trump.

Cheltuielile suplimentare vor duce Norvegia la angajamentul său față de NATO de 3,5% din PIB în 2035, a declarat guvernul.

N-are nevoie să se împumute

„Alocăm o creștere semnificativă a resurselor pentru planul pe termen lung, evaluând în același timp cu atenție prioritățile necesare pentru consolidarea rapidă a capacităților de apărare ale Norvegiei”, a declarat prim-ministrul Jonas Gahr Stoere într-o conferință de presă din martie.

Soldați norvegieni din batalionul Telemark în exercițiul NAT COld Response 2026. Foto: Bruno Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Norvegia este responsabilă cu monitorizarea zonei vaste de 2 milioane de km² din Atlanticul de Nord utilizată de submarinele nucleare ale flotei nordice ruse.

Este singura țară din Europa care nu are nevoie să împrumute bani pentru a finanța creșterea cheltuielilor de apărare, datorită fondului său suveran de 2 trilioane de dolari, cel mai mare din lume.

Consens total pe scena politică pentru planul de apărare

Este, de asemenea, una dintre puținele țări în care a existat un consens general atunci când a fost prezentat pentru prima dată planul de apărare pe termen lung, toate partidele din parlament susținându-l în 2024.

Oslo s-a angajat să cumpere șase submarine de la compania germană TKMS și cel puțin cinci fregate de la compania britanică BAE Systems, precum și rachete cu rază lungă de acțiune și sisteme de artilerie de la compania sud-coreeană Hanwha Aerospace.

Primul dintre cele șase submarine va fi livrat în 2029, în timp ce primele două fregate sunt așteptate să sosească în 2030 și, respectiv, 2032.

Norvegia va acorda, de asemenea, prioritate apărării aeriene cu rază scurtă de acțiune și apărării împotriva dronelor, ca urmare a lecțiilor învățate în războiul din Ucraina.