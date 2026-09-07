Norvegia va depozita la 2,6 kilometri sub fundul mării milioane de tone metrice de CO2

Cea mai mare instalație de captare a carbonului din Europa a fost inaugurată luni în Olanda, fiind dezvoltată de compania norvegiană de îngrășăminte Yara International. Norvegia urmează să depoziteze carbonul captat sub fundul mării, anunță Reuters.

Instalația de captare și stocare a carbonului (CCS) din Sluiskil, un sat aflat în provincia Zeelanda din sudul Olandei, va reduce emisiile generate de una dintre cele mai mari unități de producție de îngrășăminte din Europa și va transporta carbonul captat în Norvegia.

Yara Sluiskil va capta și lichefia de anul acesta până la 800.000 de tone metrice de CO2 în fiecare an. Carbonul va fi transportat și stocat la 2,6 km sub fundul mării, pe platoul continental norvegian, de către operatorul de transport și stocare Northern Lights.

Yara estimează că va elimina într-o perioadă de 15 ani aproximativ 12 milioane de tone de CO2 de la această unitate.

„O tehnologie avansată și viabilă”

Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Stoere a declarat că proiectul de la Sluiskil oferă o soluție care este atât avansată din punct de vedere științific, cât și viabilă din punct de vedere comercial.

Fabrica de îngrășăminte a Yara din localitatea olandeză Sluiskil, FOTO: ANP / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Provocarea noastră climatică se află în industrie, deoarece acolo găsim combinația dintre forță de muncă, capital și tehnologie. Și, desigur, energia este prezentă în toate acestea. Așadar, faptul că suntem națiuni energetice moderne – Țările de Jos fiind, desigur, printre primele – reprezintă calea de urmat”, a declarat Stoere.

Uniunea Europeană intenționează să utilizeze tehnologia de captare a carbonului pentru a contribui la atingerea obiectivului de emisii nete zero până în 2050, în special în cazul proceselor industriale precum producția de substanțe chimice, unde alternativele cu emisii reduse de carbon nu sunt încă disponibile.

Însă, tehnologia s-a confruntat timp de decenii cu dificultăți, din cauza întrebărilor privind viabilitatea sa comercială și a opoziției din partea activiștilor de mediu și a unor guverne. Criticii susțin că CCS poate permite companiilor să continue producția de petrol și gaze, în timp ce promit că vor capta emisiile la un moment dat în viitor.