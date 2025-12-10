UE a ajuns la un acord pentru reducerea emisiilor de carbon cu 90% până la sfârșitul deceniului următor

Uniunea Europeană a convenit miercuri să stabilească un obiectiv climatic obligatoriu din punct de vedere juridic pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 90% față de nivelurile din 1990 până în 2040 și să cumpere credite de carbon din străinătate pentru a acoperi 5% din reducerile de emisii – obiective care sunt sub nivelul planului inițial, transmite agenția Reuters.

Negociatorii din statele membre ale UE și Parlamentul European au ajuns la acord în primele ore ale zilei de miercuri, confirmând acest lucru prin declarații separate.

În practică, obiectivul va necesita o reducere a emisiilor cu 85% din partea industriilor europene, precum și plăți către țările în curs de dezvoltare prin credite de carbon pentru a reduce emisiile în numele Europei, compensând restul.

Obiectivul depășește angajamentele de reducere a emisiilor ale majorității celorlalte mari economii, inclusiv ale Chinei. Totuși, el a fost sub nivelul recomandat de consilierii științifici ai UE în domeniul climatic și mai slab decât planul inițial al Bruxelles-ului, reflectând dezacordurile dintre guvernele statelor membre și industrii privind ritmul și costurile agendei ecologice.

UE spune că acordul răspunde necesității actuale

„Obiectivul răspunde necesității de acțiune climatică, protejând totodată competitivitatea și securitatea noastră”, a declarat ministrul danez al climei Lars Aagaard, care a negociat acordul în numele guvernelor UE.

UE a mai convenit să ia în considerare, pe viitor, opțiunea de a utiliza credite internaționale de carbon pentru a atinge încă 5% din reducerile de emisii din 2040 – o măsură care ar putea relaxa și mai mult eforturile interne necesare.

Obiectivul, conceput pentru a menține Europa pe drumul către angajamentul de a ajunge la emisii net-zero până în 2050, reprezintă un compromis politic după luni de negocieri.

Țări precum Polonia, Slovacia și Ungaria s-au opus reducerilor mai profunde ale emisiilor de CO₂, considerându-le prea împovărătoare pentru industriile care se confruntă cu costuri ridicate ale energiei, importuri chineze mai ieftine și tarife americane.

Alte state membre, inclusiv Olanda, Spania și Suedia, au invocat intensificarea fenomenelor meteorologice extreme și necesitatea de a recupera decalajul față de China în producția de tehnologie verde ca motive pentru stabilirea unui obiectiv ambițios.

Pentru a câștiga sprijinul opozanților, UE a convenit de asemenea să amâne cu un an, până în 2028, lansarea unui preț al carbonului pentru combustibili – o măsură delicată din punct de vedere politic.

Parlamentul și statele membre ale UE trebuie să aprobe fiecare acest obiectiv pentru ca el să devină lege – de obicei o formalitate prin care sunt validate acordurile stabilite anterior.