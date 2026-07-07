Note BAC 2026. Model cerere pentru vizualizarea lucrării la Bacalaureat 

Rata de promovare la BAC 2026 a fost de 74,8%, ușor mai mare față de 2025. Candidații care au susținut examenul de Bacalaureat pot solicita mai întâi vizualizarea lucrărilor scrise și apoi pot decide dacă depun contestație.

Procedura stabilită de Ministerul Educației prevede etapele pentru vizualizarea lucrărilor, depunerea contestațiilor și modelele de cereri care trebuie completate de candidați.

Când își pot vedea absolvenții la BAC lucrările

Candidații pot solicita vizualizarea lucrărilor și pot depune contestații, după următorul program:

7 iulie, între orele 14:00 și 17:00 – depunerea cererilor pentru vizualizarea lucrărilor;

– depunerea cererilor pentru vizualizarea lucrărilor; 7 iulie, între orele 17:00 și 18:00 – vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

– vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor; 8 și 9 iulie, între orele 09:00 și 17:00 – continuă vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor, conform programului stabilit de fiecare centru de examen.

Cum și pot vedea candidații lucrarea la BAC 2026

Potrivit procedurii Ministerului Educației, fiecare candidat își poate vedea lucrarea individual, în prezența unei persoane desemnate de comisia de examen. Candidații minori pot fi însoțiți de un părinte sau de reprezentantul legal.

În sala de vizualizare nu este permisă folosirea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive de înregistrare audio ori video. De asemenea, persoanele prezente nu pot oferi explicații privind modul în care a fost acordată nota, deoarece vizualizarea are doar rol informativ și nu reprezintă o recorectare a lucrării.

După vizualizarea lucrării, candidații la BAC 2026 pot decide dacă depun sau nu contestații.

Model de cerere pentru vizualizarea lucrării la BAC 2026

Procedura Ministerului Educației include model de cerere atât pentru vizualizarea lucrării, cât și pentru depunerea contestației, pe care candidații le completează în perioada prevăzută în calendarul examenului.

Aceste formulare sunt disponibile la centrele de examen și pe site-urile inspectoratelor școlare.