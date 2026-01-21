Nou aeroport pregătit în România FOTO
Un nou aeroport este planificat să fie construit în România, în județul Bistrița-Năsăud. A fost deja prima întâlnire de lucru pentru această investiție strategică majoră.
Proiectul presupune:
- o suprafață de aproximativ 200 de hectare;
- o pistă de circa 3,5 km;
- un aeroport cargo, cu zonă pentru pasageri;
- funcțiune mixtă civilă cu respectarea tuturor standardelor internaționale.
