Nou atac aerian asupra Kievului, al treilea din ultima săptămână. Ucrainenii nu au reușit să doboare nicio rachetă balistică

Rusia a lansat din nou rachete balistice asupra Kievului în cursul nopții acesta fiind al treilea atac asupra capitalei ucrainene în mai puțin de o săptămână, prin care rușii au profitat de lipsa acută de rachete de apărare aeriană americane cu care se confruntă Ucraina, transmite Reuters.

Noul atac are loc pe fondul summitului NATO care se desfășoară la Ankara, unde președintele SUA, Donald Trump, urmează să poarte discuții cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Deși sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei au interceptat peste 80% din cele 169 de drone utilizate în timpul atacurilor nocturne asupra țării, acestea nu au reușit din nou să doboare niciuna dintre cele cinci rachete balistice folosite de Rusia, conform datelor furnizate de forțele aeriene.

Moscova și-a intensificat războiul aerian împotriva Ucrainei în ultimele luni, pe măsură ce avansul său terestru s-a blocat în mare parte, iar atacurile ucrainene asupra logisticii sale militare și a industriei petroliere au provocat o penurie generalizată de combustibil.

Doar în luna iulie, atacurile rusești asupra capitalei ucrainene și a regiunii înconjurătoare au provocat moartea a 60 de persoane.

O femeie a fost ucisă și alte două persoane au fost rănite în atacul din timpul nopții asupra Kievului, a declarat șeful administrației militare a orașului, Tymur Tkachenko.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a afirmat că atacurile au provocat incendii într-o zonă de depozitare și într-o clădire nerezidențială aflate în cartiere situate de o parte și de alta a râului Dnipro.

Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, a fost, de asemenea, ținta unui atac cu rachete, au declarat oficialii locali, raportând pagube la locuințe private și la o biserică.

Zelenski a solicitat de mai multe ori rachete de interceptare fabricate în SUA — singura armă din arsenalul Ucrainei capabilă să doboare proiectile balistice, a căror viteză mare și traiectorie le fac dificil de oprit.

Se așteaptă ca liderul ucrainean să abordeze subiectul cu Trump în cadrul întâlnirii lor de miercuri, de la summitul NATO.

Trump, care a discutat atât cu Zelenski, cât și cu președintele rus Vladimir Putin înaintea summitului, a declarat marți la Ankara că este convins că războiul ar putea fi „rezolvat, sperăm că în curând”.