Nou atac armat în Australia cu puțin trei morți. Atacatorul nu a fost prins, un orășel a fost pus în lockdown

Trei persoane au fost împușcate mortal joi într-un atac în statul australian New South Wales, a anunțat poliția, iar presa locală a relatat că autorul atacului este încă în libertate, potrivit Reuters.

Poliția a spus că o operațiune este în curs de desfășurare în orașul Lake Cargelligo, la aproximativ 600 kilometri vest de Sydney, și a îndemnat locuitorii să rămână în case.

Serviciile de urgență au fost chemate la fața locului în urma unor sesizări privind un incident armat în după-amiaza târzie.

Două femei și un bărbat au fost uciși, iar un alt bărbat a fost dus la spital în stare gravă, dar stabilă.

„O operațiune a poliției este în curs de desfășurare la Lake Cargelligo“, au transmis autoritățile pe rețelele de socializare cerând locuitorilor să rămână în case.

Ziarul Sydney Morning Herald a scris că se suspectează că a fost vorba de un incident de violență domestică și că s un bărbat înarmat se ascunde în oraș cu o armă de calibru mare.

Lacul Cargelligo este situat în regiunea Central West din New South Wales și are o populație de aproximativ 1.100 de locuitori, potrivit recensământului din 2021.

Împușcăturile au avut loc la o lună după ce doi bărbați înarmați au început să tragă la un eveniment organizat pe plaja Bondi pentru a sărbători un festival evreiesc de Hanuka, ucigând 15 persoane în cel mai grav incident armat din Australia din ultimele decenii.

Australia a adoptat noi legi pentru răscumpărarea de arme la nivel național și pentru a înăspri verificările de antecedente pentru permisele de port-armă, ca răspuns la incidentul armat.

New South Wales, statul cu cele mai multe arme din țară, a adoptat, de asemenea, legi care limitează posesia de arme la patru bucăți și impun membrilor cluburilor de tir să dețină permis de port-armă.