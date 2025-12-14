„Sânge peste tot”. Împușcături și clipe de panică pe o plajă populară din Sydney, număr incert de victime

Mai multe persoane au fost rănite, iar echipele de prim ajutor „lucrează pentru a salva vieți” duminică, după un incident armat pe populara plajă Bondi din Sydney, care este foarte aglomerată în weekend, au declarat oficialii australieni, informează Reuters.

13 persoane au fost transportate la spital după incidentul armat, a declarat un purtător de cuvânt al serviciului de ambulanță din New South Wales.

Prim-ministrul Anthony Albanese a calificat incidentul drept „șocant și dureros”, adăugând că „echipele de intervenție de urgență sunt la fața locului și lucrează pentru a salva vieți”.

ABC a difuzat imagini în care se vedeau persoane întinse pe jos.

Ce spun martorii

„Am văzut cel puțin 10 persoane întinse pe jos și sânge peste tot”, a declarat pentru Sydney Morning Herald Harry Wilson, un localnic în vârstă de 30 de ani, care a fost martor la împușcături.

Președintele israelian Isaac Herzog a declarat că evreii care au mers să aprindă prima lumânare a sărbătorii Hanukkah pe plajă au fost atacați de „teroriști josnici”.

Una dintre cele mai faimoase plaje din lume, Bondi este de obicei aglomerată de localnici și turiști, în special în serile calde de weekend.

„Dacă am fost vizați în mod deliberat în acest fel, este ceva de o amploare pe care niciunul dintre noi nu ar fi putut să o imagineze vreodată. Este un lucru oribil”, a declarat Alex Ryvchin, co-director executiv al Consiliului Executiv al Evreilor Australieni, pentru Sky News, adăugând că consilierul său media a fost rănit în atac.

Clipurile cu imagini după atac circulă pe internet

Videoclipurile care circulă pe X par să arate oameni de pe plajă și din parcul din apropiere împrăștiindu-se în timp ce se auzeau mai multe împușcături și sirene de poliție.

Un videoclip arăta un bărbat îmbrăcat într-o cămașă neagră trăgând cu o armă de calibru mare înainte de a fi imobilizat de un bărbat în tricou alb care i-a smuls arma.

Un alt videoclip arăta doi bărbați puși la pământ de polițiști în uniformă pe un mic pod pietonal. Se putea vedea cum polițiștii încercau să resusciteze unul dintre bărbați. Reuters precizează că nu a putut verifica imediat imaginile.

Atacul a avut loc la aproape exact 11 ani după ce un bărbat înarmat a luat 18 persoane ostatici la Lindt Cafe din Sydney. Doi ostatici și bărbatul înarmat au fost uciși după o confruntare de 16 ore.