Nou atac masiv asupra sistemului energetic ucrainean, energia electrică a fost oprită în mai multe regiuni

Ucraina a fost peste noapte ținta unui nou atac rus asupra infrastructurii sale energetice, soldat cu un mort și cu întreruperi de curent în mai multe regiuni, transmite France Presse.

Pe cale să cucerească importantul nod logistic Pokrovsk, din estul țării, armata rusă intensifică, de asemenea, bombardamentele asupra instalațiilor de gaz și electricitate din întreaga țară, ceea ce face să se prefigureze o iarnă dificilă pentru civili, în contextul în care temperaturile au început să scadă.

„Inamicul lansează din nou un atac masiv asupra infrastructurilor energetice ale Ucrainei. Din acest motiv, au fost instituite întreruperi de curent de urgență în mai multe regiuni”, a anunțat pe Facebook ministrul Energiei, Svitlana Grinchuk.

Alerte aeriene au fost declanșate în mare parte a teritoriului ucrainean în timpul nopții, autoritățile din mai multe regiuni, de la Harkov (nord-est) la Odesa (sud), raportând atacuri cu drone și rachete sau instalații energetice afectate.

În Dnipro, un mare oraș din est, un atac cu drone a distrus un bloc de nouă etaje, ucigând o femeie și ducând la spitalizarea a șase răniți, dintre care un copil, potrivit serviciilor de urgență.

‼️#Ukrainian city of #Dnipro: one person killed, ten injured, including two children, as a result of a massive Russian attack – State Emergency Service reports.



At night, #Russian fascists attacked with missiles and strike drones. pic.twitter.com/msOVuHnpZI — Olena_Wave🇺🇦 (@OlenaWave) November 8, 2025

La Kiev, autoritățile civile și militare au spus că resturi de ținte aeriene duborâte au provocat incendii în două locuri din cartierul central Petchersky.

Probleme pentru sistemul energetic ucrainean, atacat de ruși

Rusia bombardează aproape zilnic orașele ucrainene în cadrul ofensivei sale începute în februarie 2022. Atacurile sale au provocat deja pagube importante la centralele electrice și infrastructurile de gaze.

Potrivit unui raport publicat la sfârșitul lunii octombrie de Institutul Kyiv School of Economics (KSE), peste un sfert din cererea de energie electrică nu va putea fi satisfăcută în această iarnă, iar jumătate din producția de gaze naturale a țării este scoasă din funcțiune

Ucrainenii ripostează cu atacuri de lungă distanță, cel mai adesea cu drone.

În ultimele luni, ei au vizat în special infrastructura energetică rusă, cu scopul de a perturba exporturile de petrol și de a reduce finanțarea efortului de război al Rusiei.

În noaptea de vineri spre sâmbătă, Andrei Botcharov, guvernatorul regiunii ruse Volgograd (sud), situată la câteva sute de kilometri de front, a raportat pe Telegram un atac cu drone asupra infrastructurilor energetice, provocând și acolo întreruperi de curent.