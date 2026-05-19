Nou atac rusesc la granița cu România. Au fost ridicate două F-16, radarele MApN „au urmărit un grup de drone care au lovit portul Ismail”

Un atac aerian rusesc a avariat infrastructura portuară din orașul ucrainean Izmail, aflat peste Dunăre de România, în primele ore ale zilei de marți. MApN a spus că a ridicat două avioane F-16 și radarele sale au „urmărit un grup de drone care au lovit portul Ismail”.

Izmail, care găzduiește cel mai mare port ucrainean de pe Dunăre, este o locație strategică frecvent lovită.

„Infrastructura portuară din orașul Izmail a fost avariată”, au declarat oficialii locali pe Telegram, adăugând că aproape toate mijloacele de atac aerian au fost distruse. „Din fericire, nu au existat victime sau distrugeri semnificative”, au spus aceștia, potrivit Reuters.

Postarea de pe Telegram a inclus o imagine cu un incendiu la o clădire ale cărei ferestre fuseseră sparte.

Nu au fost depistate semnale radar în spațiul aerian românesc

Ministerul Apărării din România a transmis și el că în primele ore ale dimineții, forțele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în județul Tulcea.

Două aeronave F-16 din serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, în jurul orei 01.45, de la Baza 86 Aeriană de la Fetești, potrivit sursei citate.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis, la ora 02.05, mesaj RO-Alert.

„Radarele de la sol au urmărit un grup de drone care au lovit portul Ismail, din Ucraina. Nu au fost depistate semnale radar în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 02.57”, a mai transmis MApN.