Nou incident cu întreruperea cablurilor de telecomunicații din Marea Baltică. Finlanda a reținut o navă cargo ce plecase din Rusia, Estonia a semnalat un incident separat

Poliția finlandeză a anunțat miercuri că a reținut o navă suspectată că a avariat un cablu de telecomunicații submarin care leagă Helsinki de capitala estonă Tallinn, cablul traversând Golful Finlandei care a fost afectat în ultimii ani de o serie de incidente suspectate de sabotaj, transmite Reuters.

„Autoritățile finlandeze au preluat controlul asupra navei în cadrul unei operațiuni comune”, a transmis poliția, adăugând că investighează cazul ca distrugere agravată. Autoritățile finlandeze au precizat ulterior că nava cargo se numește „Fitburg” și că aceasta ava naviga sub pavilionul statului Saint Vincent și Grenadinele.

Potrivit datelor site-ului de urmărire a traficului naval MarineTraffic, vasul plecase din Sankt Petersburg și se îndrepta către Haifa, în Israel.

Într-o actualizare ulterioară, poliția finlandeză a precizat că echipajul navei este formată din cetățeni ruși, georgieni, azeri și kazahi.

Ce spune Finlanda despre noul incident din Marea Baltică

Reuters amintește că opt state NATO au ieșire la Marea Baltică și că acestea se află în stare de alertă ridicată după o serie de întreruperi ale cablurilor electrice, legăturilor de telecomunicații și conductelor de gaze care se întind de-a lungul fundului mării. Toate incidentele au avut loc după ce Rusia și-a declanșat invazia pe scară largă în Ucraina în februarie 2022, care a dus la tensiuni fără precedent de la încheierea Războiului Rece între Moscova și statele NATO vecine.

Alianța și-a intensificat prezența în Marea Baltică în ultimii ani, cu fregate, aeronave și drone navale. Un purtător de cuvânt al NATO a refuzat să comenteze incidentul de miercuri.

Poliția și Garda de Coastă a Finlandei au precizat în schimb că nava suspectată că a provocat cele mai recente avarii își târa ancora prin mare și a fost direcționată către apele teritoriale finlandeze. Cablul aparține grupului finlandez de telecomunicații Elisa.

„În acest stadiu, poliția investighează incidentul ca distrugere agravată, tentativă de distrugere agravată și interferență agravată cu telecomunicațiile”, a mai precizat poliția finlandeză.

Estonia a descoperit o întrerupere separată a cablurilor de pe fundul Mării Baltice

Ministerul Justiției din Estonia a declarat că un al doilea cablu de telecomunicații care conectează țara cu Finlanda a suferit, de asemenea, o întrerupere miercuri. Nu era imediat clar dacă întreruperea acestui cablu care aparține companiei suedeze Arelion are legătură cu cea a Elisa.

Arelion nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

„Sunt îngrijorat de avariile raportate… Sperăm că nu a fost un act deliberat, dar ancheta va clarifica”, a declarat Alar Karis, președintele Estoniei, într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare „X”.

Președintele finlandez Alexander Stubb a notat la rândul său pe X că monitorizează situația. „Finlanda este pregătită pentru provocări de securitate de diverse tipuri și răspundem la ele atunci când este necesar”, a adăugat el.

În decembrie 2024, ofițeri finlandezi au urcat la bordul petrolierului Eagle S, cu legături rusești, despre care anchetatorii au spus că a avariat un cablu electric și mai multe legături de telecomunicații din Marea Baltică prin târârea ancorei.

O instanță finlandeză a respins în octombrie un dosar penal împotriva căpitanului navei Eagle S și a altor membri ai echipajului, hotărând că procurorii nu au reușit să dovedească intenția și că orice presupusă neglijență trebuie urmărită de statul sub al cărui pavilion navighează nava sau de țările de origine ale membrilor echipajului.