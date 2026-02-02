Nou prag maxim pentru conținutul de toxine din laptele praf, recomandat în Uniunea Europeană

Autoritatea Europeană pentru Siguranță Alimentară (EFSA) a recomandat luni un prag maxim pentru toxina cereulidă din laptele praf pentru sugari, despre care Franța a afirmat că este probabil să îi determine pe unii producători să retragă produse suplimentare de pe piață, informează Reuters.

Cereulida, o toxină care „poate provoca greață și vărsături”, a fost detectată în cazul unei fabrici chineze care furnizează ingrediente pentru mari producători de formule de lapte pentru sugari, printre care Nestle, Danone și Lactalis.

Contaminarea a declanșat retrageri de pe piață ale formulelor de lapte pentru sugari în zeci de țări și a sporit îngrijorările în rândul părinților, notează Agerpres.

Comisia Europeană a solicitat EFSA să stabilească de urgență un prag științific de siguranță, cunoscut sub numele de doză acută de referință (DAR), pentru a ghida guvernele și producătorii cu privire la momentul în care produsele ar trebui retrase de pe rafturi.

În evaluarea sa, EFSA a propus o nouă limită „de 0,014 micrograme pe kilogram de greutate corporală pentru sugari. Agenția a declarat că bebelușii „foarte mici” procesează substanțele diferit și necesită protecție suplimentară. Vărsăturile au fost identificate ca fiind principalul simptom pe termen scurt utilizat pentru a determina pragul.

Ministerul francez al Agriculturii, care a anticipat de la sfârșitul săptămânii trecute recomandarea EFSA, a avertizat că „nivelul este cu peste jumătate mai mic decât cel anterior și că un prag mai strict ar duce probabil la retrageri suplimentare din piață ca măsură de precauție”.

Producătorul francez Popote a anunțat luni că retrage două loturi de lapte pentru sugari în urma noii recomandări privind pragul maxim de toxicitate admis.

În schimb, recomandările EFSA reprezintă o veste bună pentru Nestle și Danone, deoarece pragurile ambelor companii pentru nivelurile nedetectabile de cereulidă în laptele praf pentru sugari sunt sub nivelul EFSA, au precizat analiștii de la Barclays.

Niciuna dintre aceste două companii nu ar trebui să fie nevoită să efectueze alte retrageri de produse, au susținut ei.

Acțiunile Danone au crescut cu 2,9%, în timp ce acțiunile Nestle au crescut cu 3,1% până la ora 14:00 GMT, menționează Reuters.

„Salutăm cea mai recentă evaluare rapidă a riscurilor făcută de EFSA pentru a oferi mai multă claritate asupra cadrului de siguranță alimentară pentru cereulidă în formula de lapte praf pentru sugari”, conform unui comunicat Nestle, în care se mai precizează că această companie a solicitat o armonizare bazată pe o abordare științifică a managementului riscurilor.

Danone nu a avut niciun comentariu imediat.

Ministerul francez al agriculturii și Popote au anunțat luni că firma chineză Cabio Biotech era producătoarea uleiului de acid arahidonic (ARA) aflat la sursa contaminării.

Recomandările EFSA nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic, dar țările UE le respectă de obicei atunci când decid dacă retrag produse alimentare sau restricționează vânzările.

Agenția a estimat, de asemenea, cât de mult lapte praf este probabil să consume sugarii într-o perioadă de 24 de ore, permițând oamenilor de știință să calculeze când va fi depășită noua limită. Pe baza acestor niveluri de consum, EFSA a transmis că concentrațiile de cereulidă peste 0,054 micrograme pe litru în laptele praf pentru sugari și respectiv 0,1 micrograme pe litru în formula de lapte praf de continuare ar putea reprezenta un motiv de îngrijorare.

Anchetatorii francezi investighează dacă există o legătură între moartea a doi sugari și produsele de lapte praf retrase de pe piață, a anunțat Ministerul Sănătății, adăugând că nu există astfel de dovezi în acest moment. Rezultatele sunt așteptate în zilele următoare.

Lapte praf pentru sugari. FOTO: © Krystyna Taran | Dreamstime.com