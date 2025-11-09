Nou semn de bunăvoință al Beijingului după întâlnirea Xi-Trump: China dă liber la exportul a trei metale rare către SUA / La ce sunt folosite acestea

Nou semn de calmare a tensiunilor pe relația Beijing – Washington după întâlnirea Trump-Xi de săptămâna trecută: China a anunțat duminică faptul că a suspendat interdicția de export către Statele unite a trei metale rare esențiale pentru indistria modernă: galiu, germaniu și antimoniu, transmite Reuters.

Renunțarea la blocare exporturilor vine după ce, în decembrie anul trecut, Beijingul anunțase restricții asupra acestor metale, în cadrul unei decizii privind bunurile cu „dublă utilizare”, adică cele ce pot fi utilizate atât în scopuri civile, cât și militare – de exemplu, pentru fabricarea de arme.

Interdicțiile sunt suspendate începând de duminică și „până la 27 noiembrie 2026”, a precizat duminică într-un comunicat Ministerul Comerțului chinez.

Semn de bunăvoință după întâlnirea Trump – Xi

Anunțul este un nou semn de bunăvoință din partea Beijingului, în urma întâlnirii dintre președintele chinez Xi Jinping și președintele american Donald Trump, care a avut loc pe 30 octombrie în Coreea de Sud.

Acest summit a permis disiparea tensiunilor care au afectat economia mondială timp de câteva luni.

„În principiu, exportul către Statele Unite de produse cu dublă utilizare legate de galiu, germaniu, antimoniu și materiale superdure nu va fi autorizat”, stipula interdicția din decembrie 2024, care este acum suspendată.

Cu toate acestea, Ministerul Comerțului chinez nu a precizat în mod explicit duminică dacă autorizațiile vor fi acordate de acum înainte, nici când și nici în ce măsură.

La ce sunt folosite cele trei metale rare

Galiul, care se găsește în special în circuitele integrate, LED-uri și panouri fotovoltaice, este astfel considerat o materie primă critică, potrivit Uniunii Europene. Germaniul este indispensabil pentru fibrele optice și dispozitive cu infraroșu.

Iar antimoniul este utilizat atât pentru tranziția energetică, fiind folosit în bateriile vehiculelor electrice, dar și de industria armamentului, pentru a întări blindajele și munițiile.

Ministerul chinez al Comerțului, în scurtul său comunicat de duminică, a anunțat, de asemenea, relaxarea restricțiilor privind exporturile de produse legate de grafit – tot în cadrul acestor reglementări privind produsele cu „dublă utilizare”.

Examinările mai stricte ale folosirii și utilizatorilor finali ai acestor produse, anunțate în decembrie 2024, sunt, de asemenea, suspendate până la 27 noiembrie 2026.

Relații detensionate

Acestea sunt cele mai recente măsuri de detensionare luate de Beijing după întâlnirea dintre Xi și Trump.

China anunțase deja miercuri prelungirea cu un an a suspendării unei părți din taxele vamale impuse produselor americane în plin război comercial, care sunt menținute la 10%.

Gigantul asiatic a indicat, de asemenea, că „va înceta să aplice taxele vamale suplimentare” impuse din martie asupra soia și a unui număr de alte produse agricole americane. Măsuri care au afectat grav baza electorală a lui Donald Trump.

Trump a anunțat, de asemenea, la sfârșitul lunii octombrie că China a acceptat să suspende pentru un an restricțiile impuse pe 9 octombrie asupra exportului de tehnologii legate de pământuri rare – esențiale pentru apărare, industria auto sau electronică.