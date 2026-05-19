Noua cale de acces pentru GREENFIELD Băneasa reduce cu până la 50% traficul de pe Aleea Teișani și descongestionează breteaua dintre DN1 și Șoseaua de Centură

Nordul Bucureștiului este una dintre zonele în care dezvoltarea orașului se vede cel mai clar. Aici se întâlnesc cartiere rezidențiale, centre comerciale şi de business, dar şi cel mai important drum de tranzit al Capitalei, DN1.

Toți acești factori pun presiune pe infrastructura existentă. Într-o zonă în care mii de oameni locuiesc, lucrează, fac cumpărături sau tranzitează zilnic drumul spre aeroport, orice nouă conexiune rutieră devine importantă. În acest context, GREENFIELD Băneasa propune o nouă rută de acces, gândită să le ofere locuitorilor o alternativă la ieșirea actuală și să contribuie la o distribuție mai bună a traficului în zonă.

Presiune pe rutele deja existente, soluţiile propuse pentru GREENFIELD Băneasa

Potrivit unui studiu de trafic realizat la cererea IMPACT Developer & Contractor, dezvoltatorul ansamblului rezidențial GREENFIELD Băneasa, noua rută de acces va reduce cu peste jumătate lungimea medie a coloanei de mașini de la accesul principal, în orele de vârf. În scenariul proiectat, lungimea coloanei de mașini formate, în perioadele de trafic intens, la intersecția dintre Aleea Teișani și breteaua DN1 – Centura București ar scădea la 58 de metri dimineața și 44 de metri după-amiaza, față de valorile actuale estimate între 98 și 137 de metri.

La orele de vârf, mașinile care intră sau ies din GREENFIELD Băneasa reprezintă între 55% și 65% din traficul de pe Aleea Teișani. De aceea, un acces suplimentar poate contribui la o distribuție mai echilibrată a traficului în zonă.

Soluția analizată în studiu este legătura rutieră între Aleea Teișani și breteaua DNCB. Drumul va avea o parte carosabilă de 7 metri și trotuare pe ambele părți. În plus, intersecția va fi amenajată cu benzi dedicate pentru viraje și zone de stocaj.

Astfel, traficul din cartier va avea o alternativă la accesul actual, ceea ce ar putea reduce presiunea de la ieșirea principală spre DN1 și Centura București.

Nordul Bucureștiului, între dezvoltare rapidă și nevoia de conexiuni mai bune

Noua rută face parte dintr-un pachet mai amplu de soluții de mobilitate pregătite pentru locuitorii din GREENFIELD Băneasa, gândite ca o etapă naturală în dezvoltarea comunității care a ajuns în prezent la peste 7.500 de locuitori. Pe lângă legătura peste calea ferată, proiectele vizează și îmbunătățirea conexiunii Aleea Teișani – DN1 – Centura București, precum și reorganizarea intersecției Bulevardul Platanilor – Aleea Teișani.

Aceste lucrări răspund direct problemelor unei zone care a devenit, în ultimii ani, un punct de întâlnire între spații de locuit, centre comerciale, zone de business și marile artere de ieșire din Capitală. De aceea, fiecare conexiune nouă contează și pentru modul în care comunitățile din zonă se vor conecta la investițiile de transport public planificate pentru următorii ani.

Una dintre aceste investiții este Magistrala M6 de metrou, iar viitoarea stație Bruxelles poate deveni un reper important pe harta mobilității din nordul Bucureștiului. În acest context, noua rută dintre Aleea Teișani și breteaua DNCB poate ajuta la conectarea mai bună a cartierului GREENFIELD Băneasa cu infrastructura de transport public din zonă. Potrivit companiei, distanţa dintre cartier și viitoarea stație va fi de aproape 3,5 kilometri, adică aproximativ 7 minute cu mașina.

Un cartier conectat la oraș, construit pentru wellbeing

Mobilitatea unui cartier se vede și în drumurile pe care locuitorii nu sunt nevoiți să le facă. În proiectele IMPACT, ideea de „oraș în 15 minute” pornește de la o nevoie simplă: servicii, spații comerciale, zone de sport și locuri de relaxare cât mai aproape de casă. GREENFIELD Băneasa a fost dezvoltat în această direcție, cu funcțiuni rezidențiale, comerciale și de wellness, completate de spații verzi și zone recreative. GREENFIELD Plaza aduce în cartier servicii și opțiuni de retail pentru nevoile zilnice, iar Wellness Club by GREENFIELD oferă locuitorilor acces la sport și relaxare. În cartier există, de asemenea, magazine de proximitate, restaurante, cafenele, locuri de joacă şi două parcuri private.

IMPACT, 35 de ani de excelență în proiecte rezidențiale de anvergură

GREENFIELD Băneasa este parte din portofoliul de proiecte rezidențiale construite de IMPACT Developer & Contractor, primul dezvoltator imobiliar listat la Bursa de Valori București. Cu 35 de ani de experiență, compania a crescut odată cu piața locală: de la primul ansamblu rezidențial din România, un cartier de vile de lux început în 1995, la proiecte ample precum GREENFIELD Băneasa, BOREAL Plus din Constanța și ARIA Verdi, cel mai nou proiect al companiei, situat pe strada Barbu Văcărescu din București. Lider în proiecte rezidențiale sustenabile la scară largă, IMPACT își propune să dezvolte comunități ce au un impact pozitiv asupra vieții oamenilor.

