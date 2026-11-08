Noua frontieră a Ucrainei: cum a devenit esențial spațiul cosmic pentru războiul cu Rusia. „Totul face parte din competiția strategică”

Ucraina a lansat în 15 august un atac atipic asupra unor instalații industriale rusești aflate la Samara, un indiciu că războiul ruso-ucrainean tinde să se extindă în spațiu, scrie The Guardian. Comunicațiile ambelor armate depind de rețele de sateliți pe care le vor avea la dispoziție și de capacitatea lor de a ataca sateliții inamicului. „Despre războiul spațial s-a spus că va avea loc în viitor, dar suntem deja în acest viitor”, spune Elena Grossfeld, expertă la Universitatea Suedeză de Apărare.

Într-o perioadă în care atacurile ucrainene se concentrau pe rafinăriile și instalațiile industriale rusești, două rachete Flamingo au lovit clădiri din Samara, oraș aflat pe malurile Volgăi, în care se asamblau plăcile de bază pentru rachetele rusești Soiuz-2.

Astfel, războiul din Ucraina se infiltrează și în domeniul spațial, pe lângă atacurile hibride din Europa și atacarea navelor civile din Marea Neagră.

Rusia vrea să-și creeze propriul Starlink

Într-un conflict care a redefinit modul în care se poartă războiul prin utilizarea pe scară largă a dronelor și senzorilor pe câmpul de luptă, accesul la spațiu și la sateliții care fac posibilă funcționarea acestor sisteme au devenit de o importanță critică.

Terminal Starlink instalat de soldați ucraineni pe frontul din Donețk Foto: Dmytro Smolienko / Zuma Press / Profimedia

Atacul de la Samara a vizat construirea rachetelor care ar urma să amplaseze pe orbita terestră sistemul Rassvet de sateliți, sistem gândit ca o alternativă la Starlinkul lui Elon Musk, la care Rusia nu mai mare acces de la începutul anului.

Ucraina a mai atacat și alte obiective care aparțin Roscosmos, precum complexul Koroliov din nordul Moscovei și un telescop construit de ucraineni, care fusese anterior capturat de Rusia în Crimeea.

Rețeaua Rassvet este doar una dintre amenințările din spațiu cu care se confruntă Kievul. Rachetele balistice Oreșnik sunt lansate până în straturile superioare ale atmosferei, de unde lansează în mod independent mai multe focoase.

Cum funcționează racheta Oreșnik Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ucraina a derulat cel puțin trei teste de interceptare în stratosferă, în același timp cu proiectul lansării propriilor sateliți. Luna trecută, Ucraina și compania daneză GomSpace au anunțat că au lansat cu succes Obria Nano, un satelit care urmează să testeze posibilitatea creării unui rețele de comunicații independente a Ucrainei, care ar urma să aibă 245 de sateliți.

Incidente în spațiu

Experții spun că domeniul spațial este vag definit în tratatele internaționale, care sunt depășite și a căror respectare este greu de impus.

Troy Meink, secretarul Aviației din SUA, a admis, în septembrie, că Washingtonul a amplasat pe orbită sisteme de control al armelor, pe fondul informațiilor că sateliții Rusiei au zburat în mod regulat în apropierea sateliților americani și ai altor țări,

Un incident notabil recent este legat de satelitul rusesc Kosmos 2612, care a fost observat manevrând în mod agresiv în apropierea unui satelit radar operat de compania finlandeză Iceye, care furnizează armatei ucrainene imagini tridimensionale.

Satelit de supraveghere rusesc aflat pe orbita terestră Foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

„Despre războiul spațial s-a spus că va avea loc în viitor, dar suntem deja în acest viitor”, crede dr. Elena Grossfeld, expertă la Universitatea Suedeză de Apărare.

Potrivit acesteia, Moscova consideră operațiunile ofensive în spațiu ca precursoare ale unui conflict mai amplu în care imaginile din satelit sunt esențiale pentru alegerea țintelor. Cu un an înaintea începerii războiului din Ucraina, SUA constata atacuri aproape zilnice asupra sateliților săi din partea Rusiei și Chinei.

Atacurile pot fi reprezentate de „bullying”, precum cel la care a fost supus satelitul finlandez, caz în care se presupune că rușii au dorit ca vehiculului Iceeye să folosească combustibil suplimentar pentru schimbarea traiectoriei și astfel să scurteze durata de viață a satelitului. Alte metode sunt reprezentate de bruierea semnalului, orbirea cu lasere a sateliților și instalarea de sateliți spion în proximitatea altor sateliți.

Neîncredere față de SpaceX

Numărul țărilor care operează în spațiu s-a extins considerabil în ultimii ani, multe dintre ele folosindu-se de rachetele companiilor SpaceX sau Blue Origin, ale miliardarilor americani Elon Musk și Jeff Bezos.

Însă perturbările sistemului Starlink în ce privește furnizarea datelor pentru Ucraina pune sub semnul întrebării dacă statele ar trebui să se bazeze pe companii private care uneori au și motivații ideologice în spate, mai ales că spațiul începe să devină terenul unor înfruntări de natură aproape militară.

„Totul face parte din competiția strategică. Am văzut deja că Rusia a bruiat GPPS-ul, ce a dus la perturbarea zborurilor în zona Mării Baltice însă problema a devenit deosebit de vizibilă în chestiunea Starlink și pauza pusă de SUA în furnizarea de date din satelit care să avertizeze asupra rachetelor balistice în zbor”, a declarat Victoria Samson, șefa programului de securitate spațială la Secure World Foundation.

„La fel ca rușii cu rețeaua Rassvet, acum fiecare își caută propria versiune de Starlink, inclusiv europenii”, a adăugat Samson.

Iar Ucraina este printre cele mai interesate de acest proiect. Locurile de lansare ale rachetelor rusești Soiuz-2 sunt dincolo de raza de acțiune a rachetelor balistice ucrainene, dar KIevul a testat sisteme de atac exo-atmosferic pentru a intercepta lansările în spațiu sau zborurile la mare altitudine.

Fedir Venislavski, șeful subcomisiei parlamentare pentru securitatea statului din Ucraina, spune că programul este o prioritate pentru Ucraina, însă producția efectivă se lovește de problema finanțării.