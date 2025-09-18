Noua funcție cu care vin căștile AirPods Pro 3 de la Apple, testată de un jurnalist american. „Cel mai puternic exemplu de tehnologie AI funcționând perfect și practic”

Noua funcție cu care vin căştile AirPods Pro 3 reprezintă unul dintre cele mai puternice exemple de până acum ale modului în care inteligența artificială poate fi utilizată într-un mod practic și fără probleme pentru a îmbunătăți viața oamenilor, scrie joi The New York Times (NYT).

Noile căști Apple vor ajunge în magazine vineri. AirPods Pro 3, în valoare de 250 de dolari, utilizează inteligența artificială pentru a face traduceri în timp real, cea mai importantă caracteristică nouă a acestora. În timp ce interlocutorul vorbește, asistentul virtual al Apple, Siri, acționează ca un interpret, traducând imediat, cu o voce robotică, conversația în urechile celui care ascultă.

Jurnalistul Brian X. Chen, autorul articolului de pe NYT, notează că a verificat această funcție, în cadrul unei discuții cu unul dintre prietenii săi, care vorbea în spaniolă, „o limbă pe care nu am învățat-o niciodată, dar am înțeles fiecare cuvânt”. El descrie avansul tehnologic ca fiind unul „extraordinar”.

Mai târziu, precizează jurnalistul, a revizuit transcrierea conversației pe telefonul săi iPhone pentru a confirma acuratețea traducerii. Cu excepția câtorva greșeli în care Siri a încurcat pronumele, traducerea a fost corectă.

„Am fost impresionat. Acesta a fost cel mai puternic exemplu pe care l-am văzut de tehnologie AI funcționând într-un mod perfect și practic, care ar putea fi benefic pentru multe persoane. Copiii imigranților care preferă să vorbească limba lor maternă ar putea comunica mai ușor. Călătorii care vizitează țări străine i-ar putea înțelege mai bine pe șoferii de taxi, pe angajații hotelurilor și pe angajații companiilor aeriene. M-ar ajuta și în viața de zi cu zi să înțeleg un antreprenor sau un angajat al unei firme de dezinsecție care nu vorbește engleza și încearcă să-mi explice ce a găsit sub casa mea”, spune autorul.

„Și, sincer, am fost și surprins. Incursiunea Apple în domeniul inteligenței artificiale generative, tehnologia care stă la baza chatbot-urilor precum ChatGPT de la OpenAI și Gemini de la Google, a fost, cel puțin, dificilă. Compania nu a reușit să lanseze unele dintre funcțiile de inteligență artificială promise pentru iPhone 16 de anul trecut, deoarece tehnologia nu a funcționat bine. Iar instrumentele de inteligență artificială ale Apple disponibile pentru editarea fotografiilor și rezumarea articolelor au fost dezamăgitoare în comparație cu instrumentele similare de la Google”, notează el.

Dar „tehnologia robustă de traducere din AirPods este un semn că Apple este încă în cursa pentru inteligența artificială, în ciuda eșecurilor inițiale. Traducătorii digitali nu sunt o noutate, dar implementarea acestei funcții de către Apple în AirPods, un produs care se potrivește perfect în urechi, ar trebui să facă o diferență semnificativă în frecvența cu care oamenii utilizează această tehnologie. De mai bine de un deceniu, consumatorii s-au chinuit cu aplicații de traducere lingvistică pe telefoanele lor, care erau incomode de utilizat, precum Google Translate și Microsoft Translator. Acestea cereau utilizatorilor să țină microfonul telefonului în fața unei persoane care vorbea o limbă străină și să aștepte ca traducerea să fie afișată pe ecran sau redată prin difuzoarele minuscule ale telefonului. Traducerile erau adesea inexacte”, menționează Brian X. Chen.

În schimb, utilizatorii AirPods trebuie doar să facă un gest pentru a activa interpretul digital. La aproximativ o secundă după ce o persoană vorbește, traducerea este redată în limba preferată a utilizatorului prin căștile intraauriculare.

Iată ce trebuie știut despre modul de utilizare a traducătorului, cum funcționează tehnologia și de ce este probabil să fie mai bună decât aplicațiile de traducere din trecut. Jurnalistul NYT a descris complet experiența lui cu noile căști AirPods Pro 3:

„ Configurarea AirPods Pro a fost simplă. Am deschis carcasa lângă iPhone-ul meu și am apăsat un buton pentru a conecta căștile. Pentru a utiliza software-ul de traducere, a trebuit să actualizez la cel mai recent sistem de operare, iOS 26, și să activez Apple Intelligence, software-ul de inteligență artificială al Apple.

Configurarea AirPods Pro a fost simplă. Am deschis carcasa lângă iPhone-ul meu și am apăsat un buton pentru a conecta căștile. Pentru a utiliza software-ul de traducere, a trebuit să actualizez la cel mai recent sistem de operare, iOS 26, și să activez Apple Intelligence, software-ul de inteligență artificială al Apple. Apoi a trebuit să deschid noua aplicație Translate de la Apple și să descarc limbile pe care doream să le traduc. Spaniola, franceza, germana, portugheza și engleza sunt disponibile în acest moment, iar altele vor fi disponibile în curând. Am selectat limba în care vorbea cealaltă persoană (în acest caz, spaniola) și limba în care doream să o aud.

Există câteva comenzi rapide pentru a activa interpretul, dar cea mai simplă metodă este să țineți apăsat pe ambele tije ale AirPods timp de câteva secunde, ceea ce va reda un sunet. De acolo, ambele persoane pot începe să vorbească, iar o transcriere apare în aplicația Translate în timp ce o voce citește cu voce tare cuvintele traduse.

Proprietarii AirPods Pro 2, modelul din 2022, și AirPods 4, de anul trecut, dotate cu tehnologia de anulare a zgomotului ( Active Noise Cancelling – ANC, n.r.) pot beneficia, de asemenea, de tehnologia de traducere printr-o actualizare de software. Pentru a utiliza Apple Intelligence pentru traduceri, este necesar și un iPhone recent, cum ar fi iPhone 15 Pro sau un dispozitiv din seria 16.

Pentru ca o conversație fluentă să fie tradusă în ambele direcții, este preferabil ca ambele persoane să poarte AirPods. Având în vedere popularitatea căștilor Apple, cu sute de milioane vândute în întreaga lume, acest lucru pare destul de probabil.

Cu toate acestea, există momente în care această tehnologie va fi utilă chiar și dacă doar o persoană poartă AirPods. Mulți imigranți cu care interacționez, inclusiv bona și soacra mea, se simt confortabil să vorbească doar în limba lor maternă, dar pot înțelege răspunsurile mele în engleză, așa că faptul că și eu îi pot înțelege ar fi de mare ajutor.”

De ce traducerile devin din ce în ce mai bune

Faptul că AirPods se bazează pe modele lingvistice de mari dimensiuni, tehnologia care utilizează statistici complexe pentru a ghici ce cuvinte se potrivesc între ele, ar trebui să facă traducerile mai precise decât tehnologiile din trecut, a spus Dimitra Vergyri, director de tehnologie vocală la SRI, laboratorul de cercetare din spatele versiunii inițiale a Siri, înainte de a fi achiziționat de Apple.

Unele cuvinte au semnificații diferite în funcție de context, iar modelele lingvistice de mari dimensiuni sunt capabile să analizeze întregul context al unei conversații pentru a interpreta corect ceea ce spun oamenii.

Tehnologiile de traducere mai vechi făceau traduceri fragmentare, câte o propoziție pe rând, ceea ce putea duce la greșeli mari, deoarece lipsea contextul, a spus dr. Vergyri.

Cu toate acestea, tehnologia de inteligență artificială din AirPods ar putea avea încă puncte slabe care ar putea duce la situații sociale incomode, a adăugat ea. Cuvintele, analizate în mod individual, nu țin cont de alte tipuri de context, cum ar fi emoțiile și nuanțele culturale. În Maroc, de exemplu, poate fi nepoliticos să intri într-o conversație fără o salutare adecvată, care implică adesea întrebări despre familia unei persoane și starea sa de sănătate.

„Există încă o lacună în ceea ce privește comunicarea reală”, a spus dr. Vergyri. Ea a adăugat, însă, că tehnologia de traducere va deveni din ce în ce mai importantă, pe măsură ce angajații companiilor provin nu doar din tot mai multe țări, ci și din culturi diferite.

Noua funcție a căştilor AirPods Pro 3 nu va putea fi folosită în UE



Apple a prezentat marţi noile căşti AirPods Pro 3, care oferă o serie întreagă de noutăţi şi îmbunătăţiri, însă nu toate vor putea fi folosite şi în Uniunea Europeană, pe fondul legislaţiei GDPR, a relatat anterior Reuters.

Una dintre cele mai notabile funcţii noi a acestor căşti este traducerea în timp real. Tocmai aceasta nu va fi disponibilă pe teritoriul UE în momentul lansării.

De altfel, pe site-ul oficial scrie clar că funcţionalitatea Live Translation nu va fi disponibilă utilizatorilor care au cont de UE şi locuiesc în această regiune.

Compania americană nu oferă un motiv pentru asta, însă, cel mai probabil, restricţia are legătură cu modul în care sunt gestionate datele personale şi legislaţia GDPR.