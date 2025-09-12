Cea mai interesantă funcţie a căştilor AirPods Pro 3 nu poate fi folosită în UE

Apple a prezentat marţi noile căşti AirPods Pro 3, care oferă o serie întreagă de noutăţi şi îmbunătăţiri, însă nu toate vor putea fi folosite şi în Uniunea Europeană, pe fondul legislaţiei GDPR, relatează Reuters, citată de News.ro.

Una dintre cele mai notabile funcţii noi a acestor căşti este traducerea în timp real. Tocmai aceasta nu fi disponibilă pe teritoriul UE în momentul lansării.

De altfel, pe site-ul oficial scrie clar că funcţionalitatea Live Translation nu va fi disponibilă utilizatorilor care au cont de UE şi locuiesc în această regiune.

Compania americană nu oferă un motiv pentru asta, însă, cel mai probabil, restricţia are legătură cu modul în care sunt gestionate datele personale şi legislaţia GDPR.

Live Translation traduce în timp real în căşti ceea ce spune interlocutorul, cu opţiunea transcrierii pe ecranul unui iPhone. Apple spune că această funcţionalitate merge cel mai bine atunci când ambele persoane poartă căştile.

Funcţionalitatea va fi disponibilă şi pe căşti mai vechi, precum AirPods 4 şi AirPods Pro 2. Traducerile vor fi însă disponibile într-un număr limitat de limbi: în engleză, franceză, germană, portugheză și spaniolă, iar până la finele anului se vor mai adăuga patru limbi: italiană, japoneză, coreeană și chineză (simplificată).

Căştile AirPods Pro 3 vor fi disponibile din 19 septembrie şi vor costa 250 de dolari.