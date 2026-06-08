Noua hartă a războiului din Ucraina. Schimbare majoră anunțată de generalul Sîrski

Generalul Oleksandr Sîrski, comandantul-șef al armatei ucrainene, a declarat luni că forțele Kievului au recucerit peste 600 de kilometri pătrați de teritoriu de la începutul anului, acesta fiind cel mai recent semn al schimbării dinamicii conflictului, după ani de avansuri lente, dar constante, ale Rusiei, scrie Reuters.

Numai în luna mai, Ucraina a recucerit cu 100 de kilometri pătrați mai mult teritoriu decât a pierdut, a declarat Sîrski pe contul său de Telegram.

Generalul ucrainean nu a specificat unde au avut loc aceste câștiguri, spunând doar că în anumite zone ale frontului de 1.200 km, forțele ucrainene au continuat să dețină inițiativa.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat, de asemenea, luna trecută că Ucraina a recucerit aproximativ 600 de km pătrați în 2026.

Reuters precizează că nu a putut verifica afirmațiile furnizate de oficialii de la Kiev. Determinarea independentă a liniilor de control teritorial în Ucraina este dificilă din cauza războiului cu drone, care a creat o vastă „zonă ucigașă” de-a lungul frontului.

Însă grupuri independente care cartografiază câmpul de luptă au raportat, de asemenea, încetinirea sau inversarea avansului total al Rusiei în ultimele luni, pentru prima dată de la contraofensiva ucraineană eșuată din 2023.

Sîrski a spus că forțele ruse încă încearcă să avanseze în estul și sudul țării, menționând că numărul ciocnirilor zilnice de pe câmpul de luptă a crescut substanțial și descriind situația de pe linia frontului ca fiind una „dificilă și dinamică”.

În zona din jurul orașului aflat sub asediu Pokrovsk din estul țării, pe care Rusia încearcă să-l captureze în totalitate de la jumătatea anului 2024, au fost printre cele mai intense lupte, a subliniat comandantul-șef al armatei ucrainene.

Grupul ucrainean de cartografiere open-source Deep State a arătat că Pokrovsk este deținut în totalitate de Rusia de câteva săptămâni. Rusia a susținut că l-a capturat în decembrie anul trecut.

Sîrski a menționat, de asemenea, zonele Oleksandrivka și Huliaipole din sud-est și sud, unde au loc cele mai intense lupte.

În primele luni după invazia pe scară largă a Rusiei din februarie 2022, forțele ucrainene au recucerit porțiuni întregi de teritoriu printr-o serie de contraofensive. Însă o contraofensivă ucraineană majoră a eșuat în 2023, iar de atunci Moscova a înregistrat progrese lente.

Ucraina a lansat o ofensivă la începutul acestui an în sud și sud-est, ceea ce, potrivit analiștilor, a contribuit la zădărnicirea ofensivei de primăvară a Moscovei și a eforturilor sale în jurul orașului Pokrovsk.