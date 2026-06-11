Nouă lovitură pentru Comisia Europeană în dosarul contractelor pentru vaccinurile COVID

Un consilier al celei mai înalte instanțe a Uniunii Europene a recomandat joi respingerea unui recurs formulat de Comisia Europeană împotriva unei hotărâri din 2024 care obliga divulgarea informațiilor privind contractele pentru vaccinurile împotriva COVID-19, transmite Reuters.

„Tribunalul General a avut dreptate atunci când a considerat că transparența procesului de negociere a acordurilor pentru vaccinurile Covid-19 constituie un scop specific de interes public în sensul dreptului UE”, a declarat avocatul general Athanasios Rantos, potrivit unui document al instanței publicat joi.

Comisia Europeană a negociat, în numele blocului format din 27 de state membre, contracte pentru vaccinuri de ordinul miliardelor de euro cu producători de medicamente precum Pfizer și BioNTech în timpul pandemiei.

Rantos a recomandat menținerea hotărârii prin care a fost anulată decizia Comisiei Europene de a redacta numele membrilor unei echipe de negociere și anumite clauze contractuale.

Cum a argumentat Comisia Europeană secretul privind contractele privind vaccinurile COVID

Comisia condusă de Ursula von der Leyen a argumentat că ascunderea unor nume și clauze a fost făcută pentru protecția vieții private a persoanelor și protecția intereselor comerciale ale companiilor.

În ambele cazuri, atitudinea Comisiei nu permite asumarea răspunderii, a adăugat Rantos, al cărui aviz nu este obligatoriu.

Însă Reuters notează că recomandarea sa reprezintă un nou eșec pentru Comisie și pentru președinta sa, care se afla deja la conducerea instituției în timpul crizei COVID. Subiectul a fost folosit împotriva ei pentru a argumenta că executivul UE, sub conducerea sa, nu este suficient de transparent.

Comisia nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea Reuters.

Comisia Europeană nu a atacat decizia în celălalt dosar legat de contractele pentru vaccinuri

Într-un caz separat, instanța a decis în 2025 că Comisia Europeană trebuie să dezvăluie mesajele text dintre von der Leyen și directorul general al Pfizer, schimbate în timpul negocierilor pentru vaccinurile COVID.

Comisia nu a oferit un motiv credibil pentru respingerea unei solicitări formulate de The New York Times de a preda acele mesaje, despre care von der Leyen a spus că nu le-a salvat și că nu le mai poate prezenta.

Comisia nu a atacat cu recurs acea hotărâre. În pofida controverselor, Ursula von der Leyen a obținut în iulie 2024 un nou mandat în fruntea Comisiei Europene, cu o majoritate chiar mai largă decât cea pe care a avut-o în 2019.