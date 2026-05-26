Nouă măsură a Kremlinului pentru a atrage recruți în Ucraina: Legea lui Putin șterge datorii de 120.000 euro

Președintele rus a semnat decretul prin care persoanele executate silit scapă de obligațiile financiare dacă aleg să participe la „operațiunea militară specială” din Ucraina, potrivit AFP, citată de News.ro.

Actul normativ promulgat de Vladimir Putin reprezintă un nou exemplu de stimulente ale Kremlinului în vederea recrutării de militari.

Noua lege şterge datorii de până la zece milioane de ruble (aproximativ 120.000 de euro) ale celor care au semnat un contract cu armata începând de la 1 mai 2026, dacă aceste datorii erau în curs de recuperare judiciară.

Măsura se aplică și soților sau soțiilor celor înrolați. Pentru a beneficia de ștergerea datoriilor, contractul militar trebuie semnat pe cel puțin un an și implică participarea la „operațiunea militară specială” – eufemismul prin care Kremlinul își numește invazia din Ucraina.

Economia rusă se află pe picior de război de peste patru ani, însă nevoile Forţelor armate primează faţă de cele ale altor sectoare. Kremlinul depune totodată eforturi să le ofere o ascensiune socială combatanţilor întorşi de pe front, dându-le locuri de muncă de prim-plan în Rusia.