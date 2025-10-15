Nouă răsturnare de situație în Gaza: Israelul renunță la măsurile contra Hamas pe care le anunțase marți

Luptător Hamas lângă o mașină a Crucii Roșii venite să preia trupul unui ostatic mort în Fâșia Gaza. Foto: Yousef Al Zanoun / AP / Profimedia

Israelul a decis să deschidă punctul de trecere Rafah dintre Gaza și Egipt și să permită transferul de ajutor umanitar în Fâșia palestiniană după de a primit trupurile a încă patru ostatici decedați, a anunțat miercuri postul public de radio israelian Kan, preluat de Reuters.

Israelul a renunțat astfel la măsurile pe care le anunțase împotriva Hamas marți, printre care se număra și înjumătățirea numărului de camioane cu ajutoare care intră în enclavă.

Hamas a predat marți Israelului mai multe trupuri ale ostaticilor decedați, un semn de progres după o serie de obstacole în ziua în care președintele american Donald Trump și-a prezentat planul de a pune capăt războiului din Gaza.

Trupurile au fost returnate după ce Israelul a anunțat că va reduce la jumătate numărul camioanelor cu ajutoare umanitare permise în Gaza, o măsură de a pedepsi Hamas pentru ceea ce Israelul a numit încălcarea de către grupul militant a acordului său de a transfera rămășițele în conformitate cu acordul de încetare a focului încheiat săptămâna trecută.

Amenințări la adresa Hamas, care nu renunță la arme

Între timp, luptătorii Hamas au reapărut în prim plan în Gaza și își reafirmă controlul asupra Fâșiei prin desfășurarea a sute de forțe de securitate pe străzi și executarea mai multor persoane pe care le-au acuzat de colaborare cu Israelul.

Șansele de succes ale planului de pace al lui Trump au început să scadă și mai mult când președintele american a amenințat Hamas cu lovituri militare dacă gruparea militantă nu se va dezarma.

„Dacă nu se dezarmează, îi vom dezarma noi. Și asta se va întâmpla rapid și, probabil, violent”, a declarat Trump la Casa Albă, la o zi după ce a vorbit în fața Knessetului (parlamentul) din Ierusalim.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a susținut că războiul nu se poate încheia până când Hamas nu renunță la arme și nu cedează controlul asupra Gazei, o cerere pe care gruparea a respins-o ferm.

Trupurile a 20 de ostatici considerați morți sunt încă în Gaza

Luni, Trump a proclamat „începutul istoric al unui nou Orient Mijlociu” în fața parlamentului israelian, în timp ce Israelul și Hamas făceau schimbul ultimilor 20 de ostatici israelieni în viață din Gaza cu aproape 2.000 de deținuți și prizonieri palestinieni.

Însă returnarea a 28 de ostatici morți a rămas unul dintre ultimele detalii care trebuie rezolvate în acordul de încheiere a celor peste doi ani de ostilități care au început cu atacurile Hamas asupra Israelului pe 7 octombrie 2023.

Hamas a predat până acum opt sicrie cu ostatici morți, iar în Gaza încă rămân cel puțin 19 ostatici presupus decedați și unul considera dispărut.

Marți, armata israeliană a transmis că a primit patru sicrie de la Crucea Roșie la un punct de întâlnire din nordul Fâșiei Gaza. Aceste sicrie, escortate de forțele israeliene, au trecut granița în Israel puțin înainte de miezul nopții și au fost duse pentru identificare medico-legală.