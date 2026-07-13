Nouă turiști, surprinși de șase urși pe un traseu montan din Transilvania. Imagini cu intervenția de urgență

Nouă turiști, printre care se aflau și trei copii, au fost escortați luni în siguranță de către jandarmii din Harghita, după ce au rămas blocați pe un traseu montan din zona Capelei Szephavas din cauza apariției a șase urși în zonă.

Turiștii, printre care se mai aflau trei bărbați și trei femei, au solicitat ajutorul jandarmilor deoarece le-a fost teamă să coboare în zona unde îşi lăsaseră parcate maşinile.

„Jandarmii harghiteni, intervenție de urgență pentru salvarea a nouă turiști surprinși de urși. În jurul orei 13:10, în urma unui apel primit prin intermediul Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 şi înregistrat la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita, s-a semnalat faptul că, în zona Capelei Szephavas din localitatea Lunca de Sus, nouă turişti de diferite naţionalităţi (română, maghiară şi australiană) – trei bărbaţi, trei femei şi trei copii – au fost surprinşi şi speriaţi de apariţia a şase urşi, vieţile acestora fiind puse în pericol”, au anunţat reprezentanţii Jandarmeriei Harghita.

Trei echipaje de jandarmi s-au deplasat la locul solicitării.

„Intervenţia a fost una dificilă, având în vedere terenul accidentat şi greu accesibil din zona montană. La sosirea jandarmilor, urşii nu se mai aflau în zona indicată de apelanţi, însă efectivele au asigurat zona şi au acordat sprijin turiştilor, escortându-i în siguranţă până la autoturismele personale”, a adăugat Jandarmeria Harghita.

De asemenea, jandarmii au transmis, prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook a instituției, o serie de recomandări pentru drumeți:

„ echipați-vă cu spray omologat împotriva urșilor;

echipați-vă cu spray omologat împotriva urșilor; informați-vă despre traseu și eventuale avertizări;

păstrați distanța față de animalele sălbatice – nu le fotografiați și nu le hrăniți.”

FOTO: Ursi din Romania, Sursa: Kutizoltan, Dreamstime.com